Neu bei Amazon Prime im August: Alle Filme und Serien des Monats

Die Flatrate wird wieder prall gefüllt: Amazon Prime stellt sein Angebot für den August vor. Freut euch auf einen Science-Fiction-Geheimtipp und die 5. Staffel Lucifer.

Als Lieferant von frischen Genre-Filmen bleibt Amazon Prime auch im August verlässlich. Als Abonnenten erhaltet ihr neue Horror-, Science-Fiction- und Thriller-Ware in der Flatrate. Außerdem sticht in diesem Monat ein interessantes Prime-Original heraus. Bei den Serien liegt besonderes Augenmerk auf der 5. Staffel Lucifer.

Die Amazon-Highlights: Doppelter Will Smith, wandernde Städte Sci-Fi-Geheimtipp

Gemini Man (jetzt schon bei Amazon leihen *)

Gemini Man - Trailer 2 (Deutsch) HD

Verfügbar ab: 13. August



Darum ist das interessant: Das Drehbuch zu Gemini Man schwebte schon seit Jahren in Hollywood rum, bis schließlich die technischen Voraussetzungen zur Umsetzung geschaffen waren. Regisseur Ang Lee setzte noch eins drauf und drehte Gemini Man mit extrem hoher Frame-Rate.



Darum geht es: Als Agent und Hitman der NSA gehörte Henry Brogan einst zu den ganz Großen seiner Zunft - viele nennen ihn sogar den besten seiner Generation. Doch im futuristischen Actionfilm Gemini Man muss Will Smith sich als Hitman mit seinem bislang stärksten Gegner anlegen: einem jüngeren Klon seiner selbst.



Upgrade (jetzt schon bei Amazon leihen *)

Upgrade - Red Band 2 Trailer (English) HD

Verfügbar ab: 15. August



Darum ist das interessant: Upgrade ist ein Science-Fiction-Thriller von Leigh Whannell (Unsichtbare), der von Blumhouse produziert wurde. Darin wird einem Mann ein Computerchip implantiert, der ein gefährliches Eigenleben zu entwickeln beginnt.



Darum geht es: In der nahen Zukunft hat der technische Fortschritt nahezu alle Bereiche des menschlichen Lebens übernommen. Doch der Protagonist Grey Trace (Logan Marshall Green) versucht, in seinem Alltag jegliche Technik zu vermeiden. Als er schließlich nach einem Überfall gelähmt ist, bekommt er die Möglichkeit, durch einen implantierten Computerchip wieder voll und ganz am Leben teilzunehmen.



Mortal Engines: Krieg der Städte (jetzt schon bei Amazon leihen *)

Mortal Engines - Trailer 3 (Deutsch) HD

Verfügbar ab: 18. August

Darum ist das interessant: Herr der Ringe-Regisseur Peter Jackson produzierte den bildgewaltigen Fantasy-Film. Gedreht wurde ebenfalls in Tolkien-Gefilden, nämlich in Neuseeland.



Darum geht es: Mortal Engines zeichnet das Bild einer Dystopie, in der die Ressourcen der Erde knapp sind und zahlreiche Städte durch Motoren mobil gemacht wurden. Dadurch können sie andere Städte angreifen und zerstören, um sich wertvolle Rohstoffe zu eigen zu machen.



Chemical Hearts

Verfügbar ab: 21. August



Darum ist das interessant: Chemical Hearts wurde von Amazon produziert und wird exklusiv von Prime in Deutschland als Stream veröffentlicht. Eine der Hauptrollen spielt Riverdale-Star Lili Reinhart.



Darum geht es: Der 17-jährige selbsterklärte Romantiker Henry Page möchte im letzten Jahr der Highschool endlich Herausgeber der Schulzeitung werden. Schulwechslerin Grace Town (Lily Reinhart) beginnt bei der Zeitung zu arbeiten und Henry begreift in Chemical Hearts, dass sich sein Leben ändern wird.



Alle Filme bei Amazon Prime in der Übersicht

Alle Serien bei Amazon Prime in der Übersicht

Lucifer – Staffel 5, Teil 1

Amazon Exclusive

exklusiv verfügbar ab 22.08.

Amazon Exclusive exklusiv verfügbar ab 22.08. Alex Rider – Staffel 1

Amazon Original

exklusiv verfügbar ab 07.08.

Amazon Original exklusiv verfügbar ab 07.08. World’s Toughest Race: Eco Challenge Fiji – Staffel 1 (OV/OmU)

Amazon Original

exklusiv verfügbar ab 14.08.

Amazon Original exklusiv verfügbar ab 14.08. The Last Narc – Staffel 1 (OV/OmU)

Amazon Original

exklusiv verfügbar ab 31.07.

Amazon Original exklusiv verfügbar ab 31.07. Für Umme – Staffel 1

exklusiv verfügbar ab 01.08.

exklusiv verfügbar ab 01.08. Scandal – Staffeln 1-7

verfügbar ab 07.08.

