Jetzt bei Amazon Prime: Atemberaubendes Fantasy-Epos von Kult-Regisseur mit einer Geschichte, die über 3000 Jahre geht

Bei Amazon Prime Video könnt ihr seit Kurzem ein Fantasy-Epos streamen, bei dem Mad Max-Schöpfer George Miller auf dem Regiestuhl saß.

Es gibt wenige Regisseure, die so vielseitige Werke geschaffen haben wie George Miller. Ehe dieses Jahr mit Furiosa: A Mad Max Saga sein Prequel zu Mad Max: Fury Road und damit rasante Action in die Kinos Einzug hält, schuf er vor Kurzem eine ganz andere Art von Epos. Das ist im Streaming-Abo von Amazon Prime verfügbar.

Three Thousand Years Of Longing hat nichts mit Weltuntergang, Benzin oder brennenden Autos zu tun. Stattdessen entführt uns Miller hier in eine Welt der Fantasie, der uralten Mächte und einer Liebe, die sich Tausende von Jahren nach Erwiderung sehnt. Im Zentrum steht dabei ein ungleiches, aber umwerfend geniales Darstellerduo aus Tilda Swinton und Idris Elba.

Der Fantasy-Film erzählt eine bewegende Geschichte, die über 3000 Jahre umspannt

Alithea Binnie (Tilda Swinton) kennt sich bestens mit Geschichte und Geschichten aus. Schließlich ist das ihr wissenschaftliches Fachgebiet. Dieses führt sie nach Istanbul auf einen Kongress. Als sie dort seltsame Geistererscheinungen hat, schiebt sie die auf ihren Schlafmangel. Doch dann entspringt der hübschen Glasflasche, die sie auf dem Bazar mitgenommen hat, plötzlich auch noch ein Dschinn (Idris Elba).

Alithea hat also keine Wahl: Sie muss wohl oder übel akzeptieren, dass sie gerade mitten in einem realen Märchen gelandet ist. Ihr Dschinn bittet darum, ihr drei Wünsche erfüllen zu dürfen. Erst dann kann er wieder frei sein. Doch Alithea wünscht sich gar nichts. Sie ist zufrieden mit ihrem Leben, wie es ist. Oder …?

Leonine Tilda Swinton und Idris Elba in Three Thousand Years of Longing

Als Geschichtenliebhaberin bittet sie den Dschinn um seine Geschichte. Also erzählt er. Von fernen Ländern, mächtigen Herrschern und Magie. Von über 3000 Jahren des Liebens, Geliebt-Werdens, der Verluste und der gebrochenen Herzen. Und je mehr sie über die Geschichte der Liebe erfährt, umso mehr schleicht sich doch ein leiser Wunsch in ihr eigenes Herz.

In Three Thousand Years of Longing auf Amazon Prime verwandelt George Miller eine Liebesgeschichte in ein Epos

Wer George Miller kennt, weiß, dass der sich nicht nur auf Action und Explosionen versteht. Miller ist unberechenbar in der Auswahl seiner Themen und Genres – bringt aber in ausnahmslos jedes seine handgemachte, leidenschaftliche Begeisterung für Film als Erzählmedium mit. Deshalb kann er von Mad Max-Endzeit über Familienspaß in Ein Schweinchen namens Babe und tanzende Pinguine in Happy Feet so ziemlich alles.

Seine unbändige Freude am Inszenieren bringt er auch in Three Thousand Years of Longing mit. Diesmal wirft er moderne Fantasy, Märchen aus tausendundeiner Nacht und eine ordentliche Prise träumerischen Irrsinn in seinen Shaker und zaubert einen einzigartigen Cocktail. Der schillert vor Farben und Kostümen, vor atemberaubenden Sets und exotischen Schauplätzen.

Leonine Three Thousand Years of Longing

Der Film ist im Kern eine einfache Liebesgeschichte. Doch Miller schichtet immer weiter Ebene auf Ebene. Bis wir es mit einem 3000 Jahre langen Epos über die Natur der Menschheit und der Liebe zu tun bekommen, von dem wir noch einiges lernen können. Dabei sprüht die eigenwillige Chemie von Elba und Swinton Funken, die so hell leuchten wie die Feuer in Millers üppigen Palästen.



Wer sich in den fantastischen Bildern und der Liebesgeschichte von Three Thousand Years of Longing verlieren will, kann das im Streaming-Abo bei Amazon Prime.

