Jetzt bei Disney+: Dieser Sandra Bullock-Film ist herzerwärmend und witzig

Wer derzeit mal wieder eine ordentliche Ladung Wohlbefinden braucht, sollte sich auf Disney+ unbedingt Während Du schliefst mit Sandra Bullock ansehen.

Disney+ ist vor sieben Wochen in Deutschland gestartet und ich habe es immer noch nicht leergeguckt. Erstaunt stelle ich fest, dass ich hier trotz meiner reichlich disneyfizierten Kindheit und Jugend noch immer Neues entdecken kann: zum Beispiel unlängst den Film Während Du schliefst mit Sandra Bullock.

Ich war in den Archiv-Tiefen des Streaming-Dienst auf der Suche nach etwas Fluffig-Leichtem, was mir in Zeiten sozialer Distanzierung trotz allem menschliche Wärme schenken konnte und wurde fündig.

© Buena Vista Während Du schliefst: Sandra Bullock braucht Liebe bei Disney+

Dabei stieß ich beim Browsen eher zufällig auf Während Du schlieft. Das Vorschaubild zeigte mir ein glückliches Paar nahe Bahnschienen. Sah nach romantischer Komödie aus. Komisch, dass ich die noch nicht kannte. Der Film von Jon Turteltaub kam also direkt auf die Merkliste. Jetzt habe ich ihn geschaut und es nicht bereut. Denn wer Wohfühlstimmung braucht, ist hier an der richtigen Adresse.

Während Du schliefst ... war ich mit Sandra Bullock bei Disney+

Als Liebhaberin von 90er Rom Coms wie e-m@il für Dich, Schlaflos in Seattle und Notting Hill hat dieses Jahrzehnt für mich einige der besten Vertreter des Genres hervorgebracht. Dass mir der 1995 erschienene Film Während Du schliefst dabei irgendwie durch die Lappen gegangen ist, kann ich mir nicht erklären. Aber diese lustig-gefühlvolle Wissenslücke habe ich nun beglückt geschlossen.

Sandra Bullock hatte sich Mitte der 90er gerade mit Actionfilmen wie Speed und Demolition Man einen Namen gemacht, als sie die Hauptrolle für Während Du schliefst übernahm. Mit ihrer Energie und ihrem Charme ist sie dabei auf ganz natürliche Art der Star und das pulsierende Herz des Films.

Die mittlerweile gestandene Schauspielerin verkörpert in der Liebeskomödie bei Disney+ Lucy, eine einsame Frau, die am Fahrkartenschalter der Chicagoer U-Bahn arbeitet. Sie ist heimlich in einen täglichen Fahrgast verliebt, hat aber noch nie mit ihm gesprochen - zumindest solange nicht, bis er auf die Gleise fällt. Sie kann Peter (Peter Gallagher) zwar retten, doch er fällt ins Koma.

© Buena Vista Während Du schliefst: Sandra Bullock

Durch eine Verwechslung hält seine Familie Lucy jedoch für Peters unbekannte Verlobte und nimmt die junge Frau mit offenen Armen bei sich auf. Nur Peters Bruder Jack (Bill Pullman) ist skeptisch.

Sandra Bullock lügt sich mit Während Du schliefst bei Disney+ in mein Herz

Dass im Gegensatz zum in Deutschland herannahenden Sommer in Während du schliefst eher winterliche Weihnachtsstimmung herrscht, stört dabei kaum. Wie Sandra Bullock sich dabei windet, das Missverständnis erst aufzuklären und dann zu vertuschen, ist unschlagbar lustig anzusehen. Erst recht, wenn sie (wie wir) doch in ihrer Einsamkeit eigentlich nur gutherzige Gesellschaft sucht.

© Buena Vista Während Du schliefst: Sandra Bullock und Bill Pullman

Wenn ich Stars wie Sandra Bullock, Bill Pullman und Peter Gallagher dermaßen jung zu Gesicht bekomme wie hier bei Disney+, fühle ich mich gleich selbst wieder in der Zeit zurücktransportiert. Insofern ist Während Du schliefst zugleich Jungbrunnen und Zeitreise.

Dass am Schluss ein romantisches Happy End wartet, ist wohl nicht zu viel verraten. Die Chemie der Darsteller stimmt, dass nur so die Funken sprühen. Und wenn nach so einigen witzigen Katzen-Auftritten, romantischen Rutschpartien und charmanten Charakter-Läuterungen zusammen mit dem Abspann ein gutes Gefühl über mich hinwegrollt, dann ist das alles und noch mehr, was ich mir von diesem Disney+-Ausflug erhofft habe.

