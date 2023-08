Jetzt bei Netflix: Der Action-Film mit den 6 besten Henry Cavill-Minuten seiner gesamten Karriere

Der grandiose Action-Film, der Henry Cavill vor 5 Jahren in ein völlig neues Licht rückte, ist frisch zu Netflix gekommen. Das Highlight seiner Schauspiel-Laufbahn spielt ausgerechnet auf einer Toilette.

Ab dem 13. August 2023 könnt ihr bei Netflix das Action-Highlight Mission: Impossible 6 - Fallout streamen, in dem Henry Cavill so glänzen konnte wie nie zuvor. Denn dort entfaltete er jenseits seines Superman und Geralt von Riva eine ungeahnte Präsenz als Kämpfer. Vielleicht hilft das denjenigen, die seinen kürzlichen Witcher-Abschied bei Netflix noch nicht überwunden haben, ja als Streaming-Alternative über die Trauer hinweg.

Bei Netflix: In Mission Impossible 6 ist Henry Cavill bedrohlich gut

Ich mochte Henry Cavill als Superman. Ich mochte ihn als Netflix' Witcher, in Codename U.N.C.L.E. und vielen weiteren Auftritten. Doch der Film, der seine Star-Qualitäten und seine schauspielerische Kraft am eindringlichsten unter Beweis stellte, war für mich der 6. Mission Impossible-Film. Darin spielt Henry Cavill als Antithese zu Tom Cruise' Ethan Hunt den mit raueren Methoden zu Werke gehenden Agenten August Walker an seiner Seite. Und beweist in sechs gloriosen Minuten, dass er nicht viele Dialogzeilen braucht, um vollkommen zu überzeugen.

Frisch vom Pariser Himmel gefallen, betreten die zwei Agenten Hunt und Walker nach 28 Minuten die Toilette eines Clubs. Ein Peilsender zeigt ihnen hier ihre Zielperson. Doch obwohl sie den Gesuchten zunächst problemlos überwältigen können, läuft nicht alles nach Plan und es entbrennt eine Schlägerei im strahlend weißen Ambiente des öffentlichen Badezimmers, die von einer Klo-Kabine, durch Spiegel bis zu zerbrochenen Rohren, Waschbecken und Wänden führt.

Schaut hier einen Auszug von Henry Cavills Kampf-Highlight in Mission Impossible 6:

Mission Impossible 6 Fallout - Clip 02 Badezimmer Kampf (Deutsch) HD

Die Toiletten-Szene in Mission Impossible 6 ist nicht nur eine fantastisch choreografierte Action-Einlage, sondern lädt den Schnurrbart-tragenden Henry Cavill auch mit einer bedrohlichen Präsenz auf, die dadurch, dass er selbst viel einstecken muss, nicht geschmälert wird. Sein unter Strom stehender Körper scheint den Anzug sprengen zu wollen. Sein "nachladendes" Luftboxen zwischendurch ist mittlerweile legendär. Zugleich etabliert der Kampf seine Nebenfigur als nicht zu unterschätzenden Gegner, unter dessen souveräner Oberfläche es brodelt. Was im weiteren Verlauf des nun zu Netflix gestoßenen Films noch wichtig wird.

Es lässt sich sogar argumentieren, dass die Mission Impossible-Toiletten-Szene Henry Cavill zum Witcher machte, weil sie dem strauchelnden Superman die Karriere rettete. Kein Wunder, dass Henry Cavill den Choreografen der Szene später zu Netflix' Fantasy-Serie dazuholte. Es lohnt sich auf jeden Fall, das Karriere-Highlight passend zum Kinostart von Mission: Impossible 7 nochmal anzusehen.

Nicht nur bei Netflix: Auch bei WOW und Paramount+ könnt ihr Fallout und die anderen Mission Impossible-Filme streamen

