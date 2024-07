Jetzt bei Netflix: Der beste Fantasy-Film mit Keanu Reeves, auf dessen Fortsetzung wir immer noch warten

Keanu Reeves, eine dreckige, dämonenverseuchte Welt und eine der besten DC-Comic-Verfilmungen überhaupt streamen jetzt bei Netflix: Zu schade, dass wir noch immer auf Teil 2 warten.

Bald 20 Jahre ist es her, dass ein blonder, britischer Comic-Antiheld ausgerechnet in Gestalt von Keanu Reeves als schwer amerikanische Version auf die Leinwand gebracht wurde. Das Resultat ist aber auch nach all den Jahren die wohl beste Adaption ihres Ausgangsstoffes – und lässt Fans noch immer ungeduldig auf Teil 2 hoffen.

So schmutzig, so müde, so passend hat es Constantine seit 2005 nicht mehr auf die große Leinwand geschafft. Keanu Reeves ist Dreh- und Angelpunkt einer teuflischen Horror-Fantasterei, die nach wie vor Ihresgleichen sucht. Während das Schicksal der Fortsetzung noch ungewiss bleibt, könnt ihr zumindest das Original ganz entspannt auf Netflix streamen.

Bei Netflix wird Keanu Reeves in tödliche Ermittlungen zwischen Himmel und Hölle hineingezogen

Eigentlich sollte John Constantine (Reeves) nicht mehr auf Erden wandeln. Seine Gabe, Engel und Dämonen sehen zu können, lastet seit seiner Kindheit schwer auf seiner Seele. Als er vor vielen Jahren beschloss, sich das Leben zu nehmen, ließen ihn die großen Drahtzieher aber nicht so einfach gehen. Inzwischen verdingt er sich als Exorzist, Dämonenjäger und Detektiv.

Dabei hat Erzengel Gabriel (Tilda Swinton) als Repräsentant des Himmels stets ein wachsames Auge auf John. Der ahnt nicht, in was er hineinschlittert, als sich die Polizistin Angela Dodson (Rachel Weisz) bei ihm meldet und ihn um Hilfe bittet.

Warner Bros. Keanu Reeves und Tilda Swinton als ungleiche Partner in Constantine

Angela erzählt davon, dass sich ihre Zwillingsschwester Isabel während eines Aufenthalts in der Psychiatrie angeblich in den Tod gestürzt haben soll. An einen Suizid glaubt Angela aber nicht. Gemeinsam decken dir beiden auf, was wirklich hinter Isabels Tod steckt – und stoßen dabei auf ein Komplott, das weit über die Machtgefüge menschlicher Schicksale hinausgeht.

Constantine ist eine unvergleichliche Comic-Verfilmung, auf deren Fortsetzung wir noch immer warten

Constantine hat nach bald 20 Jahren Geschichte völlig zu Recht einen gewissen Kultstatus erreicht. Der Antiheld der DC-Comics ist in seiner Essenz gekonnt getroffen, das Intrigenspiel diabolisch, die Atmosphäre zum Schneiden dicht und unheimlich. Reeves liebt nach eigener Aussage sowohl die Welt als auch seinen Charakter und würde gerne dorthin zurückkehren. Wie also steht es um ein mögliches Sequel für Constantine?

Der aktuellste Stand lautet: Noch gibt es Hoffnung. Laut Warner ist das Projekt zumindest noch nicht gestrichen. Konkrete Informationen zu einem möglichen Drehstart, angepeiltem Veröffentlichungsdatum oder der Form der Veröffentlichung (Kino oder Streaming) sind aber noch nicht bekannt.

Warner Bros. Rachel Weisz und Keanu Reeves auf Dämonenjagd in Cosntantine

Dabei mussten Fans zwischendurch schon bangen, dass Constantine 2 womöglich der Todesstoß versetzt wurde. Generell hat das Sequel eine komplizierte Produktions- und Planungsgeschichte im Gepäck, die wir für euch übersichtlich zusammengefasst haben. Doch egal, ob Teil 2 kommt oder nicht: Das Original bleibt ungeschlagener Kult für alle Fans von Horror, düsterer Fantasy und zynischen Exorzisten.

Keanu Reeves’ Paraderolle in Constantine könnt ihr aktuell im Streaming-Angebot bei Netflix genießen.