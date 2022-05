Jetzt bei Netflix: Mitreißender Fantasy-Horror mit Keanu Reeves in einer seiner besten Rollen

Keanu Reeves hat mit Matrix oder John Wick Großes geleistet. Eine seiner besten Rollen spielt er allerdings in einem Fantasy-Horrorfilm. Den gibt es jetzt bei Netflix.

Keanu Reeves hat mit Matrix Resurrections eines seiner größten Franchises fortgesetzt. Doch neben Neo oder John Wick braucht eine seiner Rollen noch viel dringender neue Abenteuer: sein Auftritt im DC-Fantasy-Horror Constantine als desillusionierter Exorzist. Auch der Schauspieler giert offenbar nach einem zweiten Teil.

Fantasy-Horror bei Netflix: Keanu Reeves will endlich wieder Constantine sein

So enthüllte er kürzlich im Interview mit Esquire : "Ich habe es geliebt, Constantine zu spielen [und] würde es gerne wieder tun." Das ist nichts Neues: Schon 2019 wurde er im Variety-Podcast The Big Ticket zu der einen Rolle befragt, in die er gerne erneut schlüpfen würde. Ohne zu zögern sagte er:

Ich wollte immer John Constantine noch einmal spielen. Ich liebe diese Welt und diese Figur. Ich hatte einfach unglaublichen Spaß mit diesem Charakter.

Schaut euch hier den deutschen Trailer zu Constantine an:

Constantine - Trailer (Deutsch)

Das ist keine Überraschung, denn man kann Reeves' Begeisterung in Constantine spüren. Den zwischen Himmel und Hölle operierenden Dämonenschreck setzt Reeves genial um. Die Figur ist komplex, hadert mit ihrem Schicksal und wütet gegen die übernatürlichen Mächte, die das menschliche Dasein beeinflussen. Das gute Herz versteckt sein Constantine hinter einer fast ekelhaften Schroffheit. Seine rasende Verbitterung packt manche Fans viel mehr als Neos Selbstzweifel oder John Wicks erkalteter Schmerz.

Genau wie der Auftragskiller hat Reeves DC-Figur aber auch die besten Eigenschaften des Actionfilm-Einzelgängers: Sie kann kompetent, kalt und effizient sein. Was bei Wick aber Resultate des Jobs sind, ist bei John Constantine Schicksal. Er hat keine Arbeit, er hat nur eine Bestimmung, und sie frisst ihn auf. Selbst wenn er Dämonen mit gesegneten Kugeln durchlöchert, wirkt es wie eine (äußerst unterhaltsame) Bürde.



Schmerz und Lässigkeit der Rolle wirken auch deshalb so gut, weil die Filmwelt ihnen eine perfekte Grundlage bietet: Mit Dämon:innen, Weltenwandler:innen, Drachenfeuer, Engeln und engelsuchenden Tattoos, Katzen und Badewannen als Transportmittel in die Hölle oder einer einzigartigen Tilda Swinton als Gabriel hat Regisseur Francis Lawrence (Die Tribute von Panem) eine unglaublich reichhaltige, neue Welt geschaffen, in die Fans gerne zurückkehren wollen. Aber wann?

Wann setzt Keanu Reeves mit Constantine 2 den Fantasy-Horror fort?

Leider sieht es momentan nicht so aus, als würden Keanu Reeves' Wünsche (und die vieler Fans) in nächster Zeit erhört. Constantine erzielte im Kino nur ein durchschnittliches Einspielergebnis (via Box Office Mojo ) und erhielt äußerst lauwarme Kritiken (via Rotten Tomatoes ). Die nach 13 Folgen abgesetzte Constantine-Serie half dem Plädoyer für einen zweiten Teil auch nicht wirklich.

Eine weitere Serien-Idee von Fantasy-Meister Guillermo Del Toro verlief völlig im Sande. Teufel-Darsteller Peter Stormare schien zwar kürzlich Constantine 2 anzuteasen, seitdem fehlt von konkreten Hinweisen allerdings jede Spur.

Womöglich ist dem Produktionsstudio Warner die Idee zu riskant. Aber wenn mit dem Hacker-Messias gerade Reeves' populärste Figur wieder aufersteht, ist die

vielleicht nicht unberechtigt.

