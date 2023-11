Jetzt erstmals im Stream: Verstörender Sci-Fi-Horror, in dem Reiche ihre eigenen Klone umbringen lassen, um der Todesstrafe zu entkommen

Einen der verstörendsten und einzigartigsten Sci-Fi-Horror-Filme überhaupt gibt es jetzt endlich im Stream. Reiche Urlauber lassen dort ihre eigenen Kopien grausam massakrieren.

Ihr sitzt wegen eines schrecklichen Verbrechens in der Todeszelle. Und plötzlich erfahrt ihr, dass stattdessen euer Klon öffentlich hingerichtet wird. Wie reagiert ihr? Angewidert? Froh? Überschreitet ihr künftig alle Grenzen des Geschmacks, weil ohnehin ein anderer dafür bestraft wird? Das ist die Prämisse des unvergleichlichen Sci-Fi-Horror-Spektakels Infinity Pool. Den Schocker gibt es jetzt zum ersten Mal bei WOW zu streamen.

Im Stream: Sci-Fi-Horror Infinity Pool schockiert mit einem Schlachtfest an Dekadenz

Infinity Pool dreht sich um den Schriftsteller James (Alexander Skarsgård), der im Urlaub einen tödlichen Unfall verursacht und das einzigartige Rechtssystem seines Reiselandes kennenlernt. Die Todesstrafe wird dort von Verwandten des Opfers vollstreckt, aber gegen Geld können Verurteilte einen eigens angefertigten Klon von sich hinrichten lassen. Sie müssen bei dessen blutigem Tod allerdings anwesend sein. James ist von dem Schauspiel fasziniert. Und er trifft andere, denen es ganz genauso geht.

Schaut euch hier den Trailer zu Infinity Pool an:

Infinity Pool - Trailer (Deutsch) HD

Die dichte Stimmung des Sci-Fi-Horrors profitiert von einem grandiosen Cast, zu dem neben Skarsgård unter anderem Horror-Sensation Mia Goth (X) und Cleopatra Coleman (In the Shadow of the Moon) gehört. Infinity Pool bekam begeisterte Kritiken (via Metacritic ), die beispielsweise die dichte, finstere Stimmung des Films lobten.

Auf dem Regiestuhl saß Brandon Cronenberg, der bereits für den verstörenden Vorgänger Possessor von vielen Sci-Fi-Fans gefeiert wurde. Der Horror von Infinity Pool lohnt sich allerdings nicht für alle.

