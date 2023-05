Jetzt erstmals im Streaming-Abo: Kontroverses Horror-Finale einer legendären Reihe, die nach 44 Jahren die wichtigste Figur völlig verändert

Ab heute läuft der Schlusspunkt einer beliebten Horror-Reihe bei WOW im Stream. Nach fast 50 Jahren überarbeitete sie eine der Hauptfiguren und stieß bei Fans auf heftigen Gegenwind.

Seit dem Erstling Halloween - Die Nacht des Grauens lebt die Halloween-Reihe von ihrer Killer-Figur Michael Myers. Halloween Ends sollte dem Kino-Franchise 2022 ein denkwürdiges Ende setzen. Und stieß durch seinen Umgang mit der Myers-Figur auf große Abneigung bei den Fans. Ab heute gibt es den Film bei WOW im Streaming-Abo.

Vorsicht, Spoiler!

Halloween Ends verändert den Horror von Michael Myers komplett

Wie in den meisten Vorgängern wird auch in Halloween Ends die Kleinstadt Haddonfield durch ihren berühmtesten Ex-Bewohner Michael Myers (James Jude Courtney) bedroht. Nach dem blutigen Finale von Halloween Kills siecht der brutale Killer allerdings in der Kanalisation vor sich hin. Dort gelingt es ihm, seine böse Natur auf einen zufälligen Besucher, den jungen Corey (Rohan Campbell) zu übertragen.

Die Veränderung gefiel manchen Fans überhaupt nicht. Einige lehnten die Idee des Bösen als Epidemie ab, andere empfanden den Austausch des Killers als Betrug. Die Gegenseite lobte dagegen den Mut zu neuen Ideen, der die Reihe mit Würde abschloss. Die Uneinigkeit der Fans lässt sich unter anderem bei den IMDb -Bewertungen nachvollziehen.

Ob es sich bei Halloween Ends um ein angemessenes Ende handelt, müssen alle Zuschauende für sich selbst entscheiden. Der Macher des Horror-Finales hat für seine Entscheidung immerhin eine Erklärung parat.

Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom Sci-Fi-Epos bis zum potenziellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.