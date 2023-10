Jetzt erstmals streamen: Horror-Vorgeschichte zu einer der gruseligsten Stephen King-Storys mit bissigem Zombie-Hund

Stephen Kings Friedhof der Kuscheltiere ist eine seiner gruseligsten Horror-Geschichten. Bei Paramount+ startet heute das Prequel zum Remake von 2019.

Stephen Kings Schauerroman Friedhof der Kuscheltiere gehört zu seinen gruseligsten Werken und inspirierte seit seiner Veröffentlichung 1983 bereits vier Horror-Filme. Über vier Jahre nach der Neuverfilmung Friedhof der Kuscheltiere führt jetzt die neueste Adaption zurück auf den unheimlichen Horror-Friedhof.

Friedhof der Kuscheltiere: Bloodlines gibt es ab sofort bei Paramount+ zu streamen *. Das Horror-Prequel nimmt sich eine grauenerregende Geschichte zum Vorbild, die in der Stephen King-Verfilmung aus dem Jahr 2019 bewusst ausgespart wurde.

Darum geht's in Friedhof der Kuscheltiere Bloodlines

Viele Jahrzehnte vor den grausigen Ereignissen aus Friedhof der Kuscheltiere will Jud Crandall (Jackson White als junger John Lithgow) im Jahr 1969 das Städtchen Ludlow verlassen, um sich dem Friedenskorps anzuschließen. Ein uraltes Böses, das die Kleinstadt seit Jahrhunderten umgibt, will das verhindern.

Juds Jugendfreund hat sich seit der Rückkehr aus Vietnam in einen unheimlichen Sonderling mit Hunger auf blutiges Frischfleisch verwandelt. Der Grund dafür: Timmy Baterman ist eigentlich im Krieg umgekommen und wurde von seinem Vater auf einem uralten Friedhof des Mi'kmaq-Stammes begraben, der Tote wiederauferstehen lässt. Der "Zombie" beginnt nun, die Lebenden zu tyrannisieren.

Paramount+ Jackson White in Friedhof der Kuscheltiere Bloodlines

Fans von Stephen Kings Romanvorlage oder auch Mary Lamberts Film-Adaption Friedhof der Kuscheltiere aus dem Jahr 1989 sollte die Handlung bekannt vorkommen. Grundlage für den neuen Film ist die Geschichte des wiederbelebten Kriegsheimkehrers Timmy Baterman, welche in Buch und Film als Rückblende erzählt wurde. Im Remake von 2019 wurde dieses Kapitel bewusst ausgelassen.

Und für alle Friedhof der Kuscheltiere-Fans, die sich im Original vor der bissigen Zombie-Katze Church fürchteten, gibt es eine neue tierische Überraschung. Die Vorgeschichte lässt diesmal einen wiederauferstandenen Zombie-Hund auf die Bewohner:innen von Ludlow los.

Ein weiterer Grund, Friedhof der Kuscheltiere Bloodlines sofort auf die Merkliste zu setzen, ist auch die namhafte Besetzung. Neben dem aus der Serie Tell Me Lies bekannten Hauptdarsteller Jackson White sind zudem Natalie Alyn Lind (The Gifted), David Duchovny (Akte X), Henry Thomas (Spuk in Hill House) und Blaxploitation-Ikone Pam Grier in weiteren Rollen zu sehen.

Wann und wo kann ich die Friedhof der Kuscheltiere-Filme streamen?

Das Horror-Prequel Friedhof der Kuscheltiere: Bloodlines läuft seit dem 7. Oktober 2023 exklusiv beim Streaming-Dienst Paramount+. Dort könnt ihr die erste Verfilmung aus dem Jahr 1989 sowie deren Fortsetzung Friedhof der Kuscheltiere II streamen.

Das Remake bzw. die Neuverfilmung Friedhof der Kuscheltiere (2019) streamt derzeit leider nirgendwo im Abo. Unter anderem könnt ihr den Film bei Amazon Prime Video digital leihen und kaufen *.

