Jetzt kostenlos streamen: Absoluter Sci-Fi-Geheimtipp, in dem Star Wars-Star Pedro Pascal ums Überleben kämpft

Science-Fiction-Filme müssen nicht groß und laut sein, um zu überzeugen. Der beste Beweis dafür ist Prospect mit Pedro Pascal in der Hauptrolle, den ihr jetzt kostenlos streamen könnt.

Um aufregendes Science-Fiction-Kino zu schaffen, braucht es keine reisigen Budgets. Auch abseits des dreistelligen Millionenbereichs lassen sich Filme umsetzen, die einen spannenden Blick in die Zukunft werfen und mit ihren fantastischen Bilderwelten in den Bann ziehen. Einer dieser Filme ist der Sci-Fi-Geheimtipp Prospect.

Das Langfilmdebüt von Zeek Earl und Chris Caldwell feierte im März 2018 auf dem South by Southwest seine Premiere und geht auf den gleichnamigen Kurzfilm aus dem Jahr 2013 zurück, der ebenfalls von Earl und Caldwell umgesetzt wurde. Mit einem Budget von 3,9 Millionen Dollar haben die jungen Filmemacher ihre Vision ausgeweitet.

Jetzt streamen: Prospect könnt ihr ab sofort kostenlos bei Freevee schauen. Bei Freevee handelt es sich um das werbefinanzierte Streaming-Angebot von Amazon.

Sci-Fi-Geheimtipp: Können wir Pedro Pascal in Prospect über den Weg trauen?

Prospect beginnt mit der Landung auf einem abgelegenen Waldmond. Cee (Sophie Thatcher) und ihr Vater Damon (Jay Duplass) kommen hierher, um seltene Edelsteine zu schürfen. Die könnten im Handumdrehen die finanziellen Probleme der kleinen Familie lösen, doch die geheimnisvolle Umgebung birgt einige Gefahren.

Hier könnt ihr den Trailer zu Prospect schauen:

Prospect - Trailer (Deutsch) HD

Nicht nur die Natur ist gefährlich. Auf dem Waldmond treiben sich zwielichtige Gestalten umher, allen voran Ezra (Pedro Pascal), der Cee und Damon über den Weg läuft. Ein wertvolles Gut, gierige Augen und die perfekte Möglichkeit – niemand erfährt von den Verbrechen, die im Kreis der schweigenden Bäume stattfinden.

Zwischen Habgier und Gewalt erzählt Prospect eine Geschichte über Einsamkeit und die Frage nach Vertrauen. Besonders stark ist der Film aufgrund seiner Atmosphäre, die uns die inneren Konflikte der Figuren in den beklemmenden Bildern spüren lässt und an Sci-Fi-Abenteuer wie Auslöschung, High Life und Solaris erinnert.

Darüber hinaus bietet sich Prospect als perfekte Vorbereitung für den Start von The Last of Us am 16. Januar 2023 an. Auch die Verfilmung des Videospiel-Meisterwerks aus dem Hause Naughty Dog entführt an verlassene, apokalyptische Orte und erzählt von einem Mann, der ein junges Mädchen beschützt. Rückblickend entsteht geradezu der Eindruck, als wäre Prospect Pedro Pascals Testlauf für The Last of Us gewesen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Wie hat euch Prospect gefallen?