Jetzt kostenlos streamen: Komplett neue Star Trek-Serie vereint 8 (!) Serien und bringt sogar toten Fan-Liebling zurück

Zum 50-jährige Jubiläum von Star Trek gibt es ein besonderes Geschenk an die Fans. Fünf neue Folgen vereinen 10 Stars aus 8 Star Trek-Serien und ihr könnt es gratis streamen.

2023 ist ein gutes Jahr für Star Trek-Fans – sowohl für die alte als auch die neue Trekkie-Garde. In Star Trek: Picard Staffel 3 wurde die Original-Besetzung aus Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert zusammengeführt. Und die 2. Staffel Star Trek: Strange New Worlds lieferte eine der besten Star Trek-Folgen überhaupt.

Mit Star Trek: very Short Treks kommt noch eine komplett neue, animierte Web-Serie obendrauf. Mit dabei sind unter anderem der neue Spock (Ethan Peck), der alte Sulu (George Takei) und ein verstorbener Fan-Liebling aus Strange New Worlds.

Jetzt streamen: So könnt ihr die neuen Star Trek-Folgen kostenlos schauen

Star Trek: very Short Treks startet zum 50-jährigen Jubiläum der ersten, animierten Star Trek-Serie: Die Enterprise. Trotz der originalen Stimmen von William Shatner und Leonard Nimoy als Kirk und Spock wurde die Animationsserie von 1973 nach 2 Staffeln wieder eingestellt. Die aktuelle Animationsserie Star Trek: Lower Decks hingegen geht im September 2023 bereits in ihre 4. Staffel.

Die fünf Episoden von Star Trek: very Short Treks könnt ihr kostenlos streamen. Sie erscheinen wöchentlich auf der offiziellen Star Trek-Homepage . Die erste Folge startet am Freitag, 8. September 2023. Die vier darauffolgenden Wochen erscheint jeden Mittwoch um 17.00 Uhr deutscher Zeit eine neue Folge, berichtet Fernsehserien .

Auf einen Blick: Alle 27 Star Trek-Filme und Serien in chronologischer Reihenfolge

Im Trailer könnt ihr den toten Fan-Liebling aus Strange New Worlds erhaschen

In der hochkarätigen Web-Serie kommt ein beeindruckender Cast aus allen Star Trek-Generationen für skurrile Kurzgeschichten zusammen.



Alle 10 Star Trek-Stars aus 8 Serien in Star Trek: very Short Treks auf einen Blick

Verstorbener Star Trek-Liebling kehrt mit Original-Sprecher zurück

Achtung, Spoiler für die 1. Staffel Strange New Worlds! Was Fans besonders freuen wird, ist die Rückkehr des Schiffsingenieurs Hemmer (Bruce Horak). Er wuchs uns in der 1. Staffel Strange New Worlds besonders schnell ans Herz und musste in einer herzzerreißenden Szene sein Leben lassen.

Podcast-Tipp: Star Trek ist so gut wie seit 20 Jahren nicht mehr

Nach Beginn des neuen Jahrtausends schlitterte Star Trek trotz immenser Popularität in die Krise. Versuche eines Neustarts spalteten die Fans – im Kino genauso wie im Fernsehen. Jetzt ist Star Trek trotzdem so gut wie seit Jahren nicht mehr.

Wir erklären in der neuen Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber, warum ihr der bald 60 Jahre alten Sci-Fi-Reihe eine Chance geben solltet, und empfehlen euch drei neue Serien, die sich unbedingt lohnen.

