Jetzt streamen: Scarlett Johansson setzte sich für einen ihrer besten Filme gegen 150 Konkurrentinnen durch und wurde mit einer Katze belohnt

Einen Film, der Marvel-Star Scarlett Johansson in jungen Jahren nicht nur Weltruhm, sondern auch eine Katze einbrachte, könnt ihr aktuell streamen – und das sogar ohne Abo.

Heute ist Marvel-Star Scarlett Johansson als Marvels Black Widow weltberühmt. Ihre Karriere begann jedoch mit Kinderrollen wie Der Pferdeflüsterer und nahm erst Anfang der 2000er an Fahrt auf. Einen ihrer besten Filme, der bereits 2003 ihre Star-Qualitäten bewies, könnt ihr aktuell kostenlos streamen: Das Mädchen mit dem Perlenohrring.



Gratis ohne Abo streamen: Scarlett Johansson als Das Mädchen mit dem Perlenohrring

Der Film Das Mädchen mit dem Perlenohrring spürt auf Basis der Buchvorlage von Tracy Chevalier der Entstehung des gleichnamigen Gemäldes des niederländischen Malers Johannes Vermeer (Colin Firth) hinterher: Der Künstler findet Mitte des 17. Jahrhunderts in der jungen Bauernmagd Griet (Scarlett Johansson) Inspiration für ein Bild, das sein berühmtestes Werk werden soll. Doch seiner Ehefrau entgeht die Faszination mit der neuen Muse ihres Mannes nicht.

Concorde Das Mädchen mit dem Perlenohrring

Da Scarlett Johansson damals noch längst kein so großer Star wie heute war, gehörte sie zu 150 vorsprechenden Darstellerinnen, die sich mit Peter Webber trafen , um als Mädchen mit dem Perlenohrring besetzt zu werden. Am Ende wählte der Regisseur sie aus, weil "sie einfach herausstach. Sie hatte etwas Unverwechselbares an sich". Er wollte, dass ihre moderne Ausstrahlung und Intelligenz hinter der Rolle des unterdrückten Dienstmädchens hervorschimmerten. So wurde Scarlett Johansson als allererste, sogar noch vor ihrem männlichen Co-Star Colin Firth und weiteren Schauspielern wie Cillian Murphy (Oppenheimer), besetzt.

Das Mädchen mit dem Perlenohrring könnt ihr noch bis zum 26. Juni 2023 gratis in der ARD-Mediathek streamen. Außerdem ist der Film in der MagentaTV-Megathek enthalten und ihr findet ihn als Stream im Arthouse-Channel bei Amazon *.



Das Mädchen mit dem Perlenohrring schenkte Scarlett Johansson eine Karriere und eine Katze

Über die Menschen hinaus treten in Das Mädchen mit dem Perlenohrring mehrere Tiere in Erscheinung. Scarlett Johansson verliebte sich in eine der Set-Katzen und nannte sie "Merkin" (was das englische Wort für eine Schamhaar-Perücke ist). Daraufhin unternahm das Filmteam große Anstrengungen, um es der Schauspielerin zu ermöglichen, das Tier zu adoptieren und aus Luxemburg mit nach Hause nach New York City zu nehmen.

Concorde Das Mädchen mit dem Perlenohrring

Über eine Katze hinaus brachte die Rolle der damals 17-jährigen Scarlett Johansson (zeitgleich mit dem im selben Jahr erschienenen Film Lost in Translation) großen Ruhm ein und katapultierte ihre Karriere nach vorn. Auch wenn sie später kritisierte, in darauffolgenden Filmangeboten zum "Objekt der Begierde" stilisiert worden zu sein.



Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Juni-Stream bei Netflix, Amazon und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Juni bei Netflix, Prime Video, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind Netflix’ große Sci-Fi-Rückkehr Black Mirror nach 4 Jahren, Henry Cavills letzter Auftritt als The Witcher, Tom Holland mit gespaltener Persönlichkeit in The Crowded Room und der schreiend komische Fluch der Karibik-Ersatz Our Flag Means Death.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.