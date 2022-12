Marvel-Star Scarlett Johansson kritisiert einige ihrer größten Rollen: "Ich wurde zur Sexbombe gemacht"

Scarlett Johansson kritisierte bereits die Sexualisierung ihrer Marvel-Rolle scharf. Den Vorwurf richtet sie nun auch gegen einige ihrer besten Rollen vor dem MCU-Einstieg.

Weibliche Darstellerinnen in Hollywood haben nicht erst seit gestern das Problem, für die Kamera häufig zu Sexobjekten stilisiert zu werden. Auch Marvel-Star Scarlett Johansson hatte schon bei ihrem ersten MCU-Auftritt in Iron Man 2 damit zu kämpfen. Aber ihre Sexualisierung im Film begann ihrer Meinung nach noch viel früher.

Vor Marvel: Scarlett Johansson übt Kritik an einigen ihrer besten Rollen

Im Podcast Table for Two with Bruce Bozzi sagte sie:

Ich drehte Lost in Translation und Das Mädchen mit dem Perlenohrring. Und an diesem Punkt, als ich so 18, 19 Jahre alt war, lernte ich meine eigene Begehrtheit und Sexualität kennen. Ich wurde quasi zu einer Schauspielerin vom Typus Sexbombe gemacht. Ich spielte [ständig] das Objekt der Begierde und war darin gefangen.

Das bisher bekannteste Beispiel einer solchen Rolle ist gleichzeitig auch Johanssons bekannteste. Black Widow war bei ihrem ersten Auftritt in Iron Man 2 wenig mehr als ein Lustobjekt für Tony Stark (Robert Downey Jr.). Die Schauspielerin selbst hielt ihre Figur am Anfang für "unterentwickelt und übersexualisiert".

Black Widow - Trailer (Deutsch) HD

Seitdem hat sich das Rollenprofil des Stars insbesondere durch ihre eigene Kraft immens entwickelt. Zuletzt stellte sie mit Auftritten in Marriage Story oder Jojo Rabbit erneut klar, wie vielschichtig ihr Talent ist. Und wie sehr ihr komplexe Figuren zustehen.

Podcast: Die 11 besten Streaming-Filme 2022 bei Netflix, Amazon und Co.

Netflix, Amazon und Co. brachten 2022 wieder zahlreiche Film-Originale raus. Welche davon die besten des Jahres sind, erfahrt ihr in der neuen Episode von Streamgestöber.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast gehen wir die Favoriten durch und begründen unsere Wahl – natürlich ohne Spoiler. Am Ende nennen wir auch nochmal unsere Top-5-Listen, falls ihr einen Titel vormerken wollt.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Was haltet ihr von Scarlett Johanssons Kritik?