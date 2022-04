Grandioser James Bond-Star im John Wick-Spin-off bestätigt: Mega-Verstärkung für Keanu Reeves

Das John Wick-Spin-off Ballerina kommt voran. Es gibt tolle Neuigkeiten. Keanu Reeves' Killer Franchise wird durch eine tolle James Bond-Schauspielerin verstärkt.

Zur beliebten Action-Reihe John Wick soll in nächster Zeit ein Spin-off kommen. In Ballerina wird es um eine weibliche Killerin gehen, die in derselben Stätte ausgebildet wurde wie Keanu Reeves' Figur. Nun ist klar: James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben-Star Ana de Armas wird im Film mitspielen. Sie garantiert dem Reeves-Franchise wunderbare Verstärkung.

Lässig wie Keanu Reeves: John Wick-Spin-off besetzt James Bond-Star

Das berichtet Slashfilm unter Berufung auf die Cinema Con. Demnach wurde de Armas in einer noch nicht weiter bestätigten Rolle besetzt. Deadline berichtete allerdings schon im Oktober 2021, dass sie für die Hauptrolle im Gespräch sei. Dabei handelt es sich um eine Attentäterin, die für den Tod ihrer Familie Rache nehmen will.

Mit Ana de Armas: Schaut euch den Trailer zu Keine Zeit zu Sterben an

Keine Zeit zu sterben - Trailer (Deutsch) HD

Reeves selbst wird im Spin-off nicht dabei sein, de Armas ist aber ein mehr als angemessener Ersatz. Ihr 007-Auftritt war ein besonders denkwürdiger Moment des Films. Und bald schon wird sie für den teuersten Netflix-Kracher aller Zeiten wieder in den Action-Ring steigen.

Wann sehen wir Action-Star Ana de Armas im John Wick-Spin-off?

Bis sie im John Wick-Franchise ihren Einstand gibt, wird es noch dauern. Das Spin-off steckt noch in der Frühphase der Produktion. Wir rechnen nicht vor 2024 mit einer Veröffentlichung. Immerhin soll am 23. März 2023 John Wick: Kapitel 4 erscheinen.

