John Wick 5 kann einpacken: Atemloses Rache-Epos im ersten Trailer für Action-Kracher Monkey Man mit Dev Patel

John Wick 5 wird es schwer haben. Der erste Trailer zum ungeduldig erwarteten Actionfilm Monkey Man entfesselt ein blutiges Rache-Spektakel, an dem sich auch Keanu Reeves' Killer messen muss.

Neon-Lichter, Straßen bei Nacht, und dazwischen Action-Helden, die mit ihren Schlägereien ganze Gebäude pulverisieren. Die Rede ist nicht von John Wick: Kapitel 5, sondern von dem, was der erste Trailer zu Monkey Man verspricht.

Schaut euch hier den ersten Trailer zu Monkey Man an:

Monkey Man - Trailer (Deutsch) HD

Darum geht's im John Wick 5-Konkurrenten Monkey Man

Kid (Dev Patel) ist ein Mensch wie ein Pulverfass. Nachdem er als Kind seine Familie bei einem blutigen Überfall des Militärs verloren hat, verdingt er sich als junger Erwachsener mit Gelegenheitsjobs. Verachtet von den Reichen seines Landes, muss er sich unter anderem für Geld in einem Untergrund-Club verprügeln lassen. Bis er explodiert.

Wie der erste Trailer zu Monkey Man andeutet, zeigt Hauptdarsteller und Regiedebütant Patel (The Green Knight) die befreite Wut seiner Hauptfigur in all ihrer blutigen Konsequenz. Wenn The Kid mit abgebrochenen Glasscheiben auf seine Gegner einsticht, wird selbst John Wick ihm Respekt zollen.

Wann kommt der Action-Kracher Monkey Man ins Kino?

Monkey Man soll am 11. April 2024 in die deutschen Kinos kommen. Produziert wird der Film von Horror-Meister Jordan Peele (Get Out). Wie Variety berichtet, war ursprünglich eine Netflix-Veröffentlichung geplant.

Podcast: Die 10 größten Streaming-Filme 2024 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die größten Streaming-Blockbuster 2024 an. Netflix dominiert die Liste eindeutig, aber es gibt auch spannende Filme bei Amazon, Disney+ und Co. zu entdecken.

2024 dürfen wir uns u.a. auf die Fortsetzung zu Zack Snyders Rebel Moon und das Fantasy-Abenteuer Damsel mit Stranger Things-Star Millie Bobby Brown freuen. Darüber hinaus kehrt Eddie Murphy in seiner ikonischsten Rolle zurück.