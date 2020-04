John Wick: Neo aus Matrix versteckt sich im Keanu Reeves-Actionfilm

Heute Abend läuft John Wick mit Keanu Reeves bei ProSieben. Anlässlich dessen erinnern wir an eine nette Matrix-Referenz in dem Action-Spektakel, das lauter Matrix-Verbindungen hat.

Die John Wick-Reihe ist für Keanu Reeves das wohl erfolgreichste Franchise seit dem Ende der Matrix-Trilogie. Die bodenständige Action rund um den Auftragskiller, der sich in John Wick (2014) an den Mördern seines Welpen rächt, hat eigentlich nicht viel mit der Science-Reihe gemeinsam. Aber nur auf den ersten Blick. Zur TV-Ausstrahlung von Teil 1 bei ProSieben findet ihr hier eine feine, kleine Matrix-Referenz, die sich John Wick versteckt.

Neo versteckt sich in John Wick: So erinnert der Film an Matrix

Eine Lupe oder einen besonders großen Fernseher braucht ihr vermutlich, um den Matrix-Verweis in John Wick zu erkennen. In einer großen Sequenz, in der unser Held (Keanu Reeves) den Unterschlupf von Iosef Tarasov (Alfie Allen aus Game of Thrones) stürmt. Während Wick sein Ziel anvisiert und sich eine halbe Armee zur Verteidigung bereit macht, hängt Iosef mit einem Mafia-Kumpan ab, der einen Shooter spielt. Parallel zum Videospiel wird John Wicks Angriff auf das Safe House inszeniert.

Wick ballert, der Shooter ballert und oben rechts im Videospiel sehen wir den User-Namen: Neo. Das Easter-Egg mit Keanu Reeves' Messias ist aber nicht die einzige Verbindung zur Matrix-Reihe.

© STUDIOCANAL Der Screenshot - rechts oben ist der Matrix-Verweis

Matrix und John Wick: Das ist Familiensache

Matrix 4 und John Wick 4 teilen aktuell einen Kinostart im kommenden Jahr. Ob die Filme wirklich am selben Tag starten muss bei diesem Blinzel-Fernduell zweier Studios wohl noch ausgemacht werden. Fakt ist jedoch, dass die Reihe mehr verbindet, als nur Hauptdarsteller Keanu Reeves.

Die John Wick-Filme sind eine Art Auffangbecken für Matrix-Nostalgie geworden. am prominentesten ist vielleicht der Auftritt von Laurence "Morpheus" Fishburne in Teil 2 und 3. Aber schon im ersten Film gibt es eine Matrix-Reunion: Randall Duk Kim spielt nämlich den Arzt im Continental. Während er hier Keanu Reeves zusammenflickt, war er ihm in Matrix Reloaded als Schlüsselmacher behilflich.

© Warner/STUDIOCANAL Randall Duk Kim in Matrix Reloaded und John Wick

Hinter der Kamera steht zudem Neo selbst bzw. sein Double. Denn Chad Stahelski, der bei allen drei John Wick-Filmen Regie führte, arbeitet seit über 20 Jahren mit Reeves zusammen. Als Stunt-Double von Keanu Reeves arbeitete er an der Matrix-Trilogie, Constantine und einigen anderen Filmen mit.



Die Erfahrung, die Stahelski und Co-Regisseur David Leitch im Stunt-Team von Matrix gesammelt haben, hat auch ihre Arbeit auf dem Regiestuhl beeinflusst. Besonders wichtig war am Set der Sci-Fi-Reihe die Bekanntschaft mit dem Hongkonger Martial Arts-Choreografen Yuen Woo-ping. So erklärte Stahelski im Interview zum Kinostart von John Wick:



Eines der wichtigsten Dinge, das wir von ihm gelernt haben, ist der Arbeitsablauf. Deswegen ist asiatisches Kino so viel besser. Durch diesen Prozess - die Castmitglieder zu trainieren, zu proben und mit einem Team von Choreographen zu arbeiten - haben sie alle überholt. [...] Dort wird man speziell als Choreograph ausgebildet und auch darin, andere Leute zu unterweisen. Wir haben diese Idee quasi geklaut.

Video: So kann es in John Wick 4 weitergehen:

So könnte es bei John Wick 4 weitergehen

John Wick 4 vs. Matrix: Die Schlacht um den Kinostart

Bisher gibt es drei Filme in der Reihe. John Wick 4 soll bereits am 20. Mai 2021 starten. Das ist, aktuell, derselbe Starttermin wie bei Matrix 4. Ob Warner (Matrix) und Lionsgate (John Wick) dies wirklich so durchziehen, ist fraglich. Immerhin würden sich die Filme gegenseitig die gleiche Zielgruppe abgraben.

Unklar ist zudem, wie die Corona-Krise die Termine beeinflusst. Der Dreh von Matrix 4 musste unterbrochen werden, während John Wick 4 noch nicht einmal in Produktion gegangen ist.

John Wick wird heute, am 12. April, um 22:25 Uhr bei ProSieben ausgestrahlt.

