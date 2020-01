Joker: Macher will Batman-Film in seinem Gotham City

Über eine Joker-Fortsetzung herrscht nach wie vor Unklarheit. Todd Phillips liebt seine Vision von Gotham City aber so sehr, dass er einen Batman-Film darin sehen will.

Ob Joker 2 jemals kommen wird, steht momentan noch immer nicht fest. Bekannt ist bisher nur, dass Regisseur Todd Phillips Ideen für zwei weitere DC-Filme nach Joker hat, die er nicht selbst inszenieren würde.

In seine Vision von einem dreckigen, realistischen Gotham City scheint sich Phillips trotzdem ein Stück weit verliebt zu haben. In einem aktuellen Interview spricht er darüber, dass er in Zukunft sehr gerne einen Batman-Film in seiner DC-Welt sehen würde.

Todd Phillips will Batman-Film in seiner Joker-Welt ohne ihn als Regisseur

Auf dem roten Teppich des Palm Springs International Film Festival wurde Todd Phillips von dem Variety-Journalisten Marc Malkin interviewt. Auf die obligatorische Frage nach einem Joker-Sequel sagte der Regisseur, dass er sich am Abend zuvor wieder mit Hauptdarsteller Joaquin Phoenix getroffen, aber nicht über Joker 2 gesprochen habe.

Auf den Wunsch von Malkin, mehr von Phillips' New York sehen zu wollen, entgegnete der Regisseur:

Es ist ein wunderschönes Gotham. Was ich gerne sehen würde, ist der Versuch von jemandem, Batman in diesem Gotham zu zeigen.

Schnell fügte Phillips aber noch hinzu, dass er selbst nicht der Regisseur für diesen Job wäre:

Ich sage nicht, dass ich das machen werde. Was mich am Einbringen von Batman in unseren Film interessiert hat, war die Frage: 'Welche Art von Batman bringt unser Gotham hervor?' Das ist alles, was ich damit ausdrücken wollte.

Todd Phillips hat Grundstein für einen Batman-Film schon gelegt

Achtung, Spoiler zu Joker: In Joker zeigt Todd Phillips einen jungen Bruce Wayne, der eng mit der Geschichte von Arthur Fleck in Verbindung steht. Am Ende des DC-Films verläuft das Schicksal der Wayne-Familie jedoch genauso tragisch wie in der Comic-Vorlage, wobei der Regisseur den Mörder von Bruces Eltern ausdrücklich als anarchistischen Anhänger der Joker-Bewegung zeichnet.

Damit hat Phillips gewissermaßen schon den düsteren Grundstein für die Entstehung eines späteren Batman gelegt, der sich in einem weiteren Film im Gotham City des Joker-Regisseurs befinden könnte.

Einen Grundstein für den möglichen Oscar-Sieg von Joaquin Phoenix könnte dagegen die diesjährige Verleihung der Golden Globes gelegt haben. In der Show wurde der Joker-Star mit einem Golden Globe als Bester Hauptdarsteller in der Kategorie Drama ausgezeichnet.

Hin und wieder geben die Golden Globes bereits die Richtung für ähnliche Gewinner der später folgenden Oscars vor. 2020 findet die Verleihung am 10. Februar statt.

Wünscht ihr euch auch einen Batman-Film im Gotham aus Todd Phillips' Joker?