Jon Bernthals Punisher kehrt zu Daredevil zurück, doch Fans haben 2 große Probleme: "Ich kann das nicht vergeben"

Für die neue Serie Daredevil Born Again kehrt Jon Bernthal als Punisher zurück. Aber Foggy und Karen aus der Originalserie werden wir nicht wiedersehen.

Die Marvel-Netflix-Serien hatten eine durchwachsene Rezeption, aber eine Figur galt allgemein als perfekt besetzt: Der Punisher, der von Jon Bernthal gespielt wurde. Folgerichtig wird er in der neuen Disney+-Serie Daredevil: Born Again an der Seite von Hauptdarsteller Charlie Cox zurückkehren. Für Wirbel sorgte allerdings ein Detail der Meldung: Die Original-Stars von Daredevils Vertrauten Foggy und Karen schauen in die Röhre.

Die Details zu Daredevil Born Again: Wer zurückkehrt und wer fehlt

Jon Bernthal wird in Daredevil Born Again nochmal Frank Castle spielen

Das wird sein erster Punisher-Auftritt seit der 2. Staffel seiner Solo-Serie, die 2019 im Zuge des Endes aller Marvel-Netflix-Serien abgesetzt wurde

Charlie Cox spielt nach Spider-Man: No Way Home und She-Hulk: Die Anwältin erneut Matt Murdock

Vincent D'Onofrio kehrt als Wilson Fisk a.k.a. Kingpin zurück

Angesichts dieser Liste an bekannten Gesichtern wäre eine Rückkehr von Elden Henson und Deborah Ann Woll in den Rollen von Foggy Nelson und Karen Page naheliegend. Die beiden Stars waren neben Charlie Cox schließlich die Konstante der Daredevil-Serie und Woll spielte auch in Punisher mit.

Eldon Henson und Deborah Ann Woll kehren jedoch nicht für Daredevil Born Again zurück. Es ist unbekannt, ob ihre Figuren neu besetzt werden oder gar nicht auftauchen. Das geht aus einer Meldung des Hollywood Reporters hervor. Bei Fans des originalen Daredevil-Trios kam der Verlust gar nicht gut an.

So trauern Daredevil-Fans um Foggy und Karen

In den sozialen Medien machte sich der Frust breit. Unter älteren Instagram-Posts der beiden Stars wurden zahlreiche Kommentare gepostet, die sich ihre Rückkehr wünschen. Bei Twitter meldeten sich traurige Fans zu Wort und teilten tausendfach entsprechende Kommentare:

Man kann Daredevil nicht ohne Foggy und Karen machen, sie wurden so perfekt besetzt. Diese Entscheidung ergibt überhaupt keinen Sinn!

Foggy und Karen sind essenziell für die DNA von Charlie Cox' Daredevil, sie nicht bei Born Again zu integrieren, gerade bei einer 18 Episoden langen Season, ist eine bizarre Entscheidung.

Unglücklicherweise haben Sie, Mr. Feige, Foggy und Karen weggelassen. Das kann ich nicht vergeben.

Daredevil-Fans, wenn sie herausfinden, dass der Punisher für Born Again zurückkehrt, aber Foggy und Karen nicht.

Was ist über Daredevil Born Again bekannt?

Daredevil Born Again soll 2024 bei Disney+ starten. Die Serie ist mit 18 Episoden wesentlich länger als andere MCU-Produktionen bei dem Streaming-Dienst. Kreiert wurde sie nicht vom Team der Netflix-Daredevil-Abenteuer, sondern von Chris Ord und Matt Corman, die beide zuvor Covert Affairs aus der Taufe gehoben haben.

