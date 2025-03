Josh Radnor wollte nach dem Ende von How I Met Your Mother bloß nichts Vergleichbares machen: "Ich sage fast immer Nein zu diesen Rollen"

Eine Sitcom wie How I Met Your Mother hinterlässt Spuren bei den beteiligten Stars. Diese Sache hat Hauptdarsteller Josh Radnor aber ganz besonders beschäftigt.

Josh Radnor spielt Ted Mosby in How I Met Your Mother und damit die Hauptrolle in einer der erfolgreichsten Sitcoms, die die Welt je gesehen hat. Das geht natürlich nicht spurlos an einem Schauspieler vorbei und Josh Radnor hatte auch eine ganz bestimmte Sorge, nachdem die Dreharbeiten ein- für allemal beendet waren.

Josh Radnor wollte auf keinen Fall nochmal dieselbe Rolle wie in How I Met Your Mother spielen

Vor zehn Jahren lief die letzte Folge How I Met Your Mother zum ersten Mal im TV. Danach wollte Hauptdarsteller Josh Radnor erst einmal etwas ganz anderes machen und nicht auf diesen einen Typen festgelegt werden. Er hat sich deswegen sogar eine Art goldene Regel auferlegt, um sich auf ganz andere Themen zu fokussieren.

Gegenüber People erklärt der Schauspieler und Regisseur vor Kurzem, er habe sich nach dem HIMYM-Finale "lange Zeit" ganz bewusst dafür entschieden, andere Rollen zu spielen, die nichts mit dem romantischen Großstadt-Single auf der Suche nach der Liebe zu tun haben:

Ich habe gewissermaßen immer alle Sachen durch eine Art How I Met Your Mother-Algorithmus laufen lassen, im Hinblick darauf, ob es auch weit genug weg vom Ton der Show ist. Ich habe tatsächlich nach Rollen gesucht, die sich wirklich einfach anders angefühlt haben.

Seine erste Rolle nach How I Met Your Mother sei ein Broadway-Stück über Islamophobie gewesen, in dem Josh Radnor einen moralisch fragwürdigen Charakter spielt. Danach kam eine PBS-Show namens Mercy Street, in der er einen Morphin-abhängigen Chirurgen im Bürgerkrieg verkörpert.

Ich habe also wirklich nach Rollen gesucht, die keine liebestollen Typen in New York City auf der Suche nach Ehefrauen sind. Das war etwas, das ich nicht machen wollte. Manchmal kommen mir immer noch Rollen unter, bei denen ich in ihrer DNA fühlen kann, dass es ein bisschen zu nah dran ist und ich spiele diese Rollen dann nicht. Ich sage fast immer Nein zu diesen Rollen.

Aber das soll sich ändern: Mittlerweile sei er es beinahe schon wieder leid, so im Clinch mit seiner eigenen Vergangenheit zu liegen. Darum widmet er sich jetzt noch einmal ganz bewusst seiner How I Met Your Mother-Vergangenheit und veröffentlicht einen HIMYM-Rewatch-Podcast gemeinsam mit dem Co-Schöpfer der Serie, Craig Thomas.

Es ist ermüdend, vor so einem großen Teil deines Selbst und deiner Karriere davonzulaufen.

Darum glaube er, diesen Podcast aufzunehmen, könnte eine Möglichkeit sein, damit Frieden zu schließen und sich nicht mehr so sehr gegen die eigene Vergangenheit wehren zu müssen, sondern konstruktiv mit ihr auseinanderzusetzen. Er freue sich darauf und vermutet, dass die Angelegenheit sogar sehr hilfreich sein könnte.