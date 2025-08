Jurassic Park-Macher schickt Liam Neeson und Stranger Things-Star in die Apokalypse: Erster Trailer zu Cold Storage

In Cold Storage entfesselt ein Jurassic Park-Macher eine Apokalypse nach The Last of Us-Art. Liam Neeson und Stranger Things-Star Joe Keery müssen sie abwenden. Jetzt ist der erste Trailer da.

Wie beliebt ist Pizza Funghi eigentlich, seit es The Last of Us gibt? Pilze sind in Sachen Auslöser der Apokalypse gegenwärtig der letzte Schrei. Auch Jurassic Park-Autor David Koepp entfesselt sie jetzt mit dem Drehbuch zu seinem neuen Film Cold Storage. Dem ersten Trailer nach zu urteilen, haben die Hauptdarsteller Liam Neeson und Joe Keery (Stranger Things) alle Hände voll zu tun.

Schaut euch hier den ersten Cold Storage-Trailer an:

Cold Storage - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Jurassic Park-Autor schickt Liam Neeson und Stranger Things-Star in Zombie-Krieg

Cold Storage spielt in naher Zukunft: Ein mysteriöser Pilz-Parasit verwandelt Menschen in grausige Zombies. Ein Bioterror-Agent (Neeson) muss mit seinen Mitstreitern die Ausbreitung stoppen und den Untergang der Menschheit abwenden.

Zwar mag der Pilzbefall The Last of Us und Cold Storage verbinden, aber mit Blick auf den Tonfall unterscheiden sie sich: Während die HBO-Serie mit bitterem Ernst auf die letzten Tage der Menschheit blickt, bringt Koepps apokalyptischer Pilz-Abgesang jede Menge schwarzen Humor mit – und Ekel-Splatter ohne Ende.

Wann kommt der Thriller-Spaß Cold Storage ins Kino?

Cold Storage hat bisher noch keinen konkreten deutschen Kinostart. Laut einer Pressemitteilung soll der Endzeit-Kracher mit Liam Neeson, Joe Keery und Georgina Campbell (Barbarian) Anfang 2026 erscheinen. Regie führte Jonny Campbell (Alien Autopsy).

Neben den oben genannten Darsteller:innen sind unter anderem Sosie Bacon (Tote Mädchen lügen nicht) und Vanessa Redgrave (Blow Up) vor der Kamera zu sehen.

