Kampf der Avengers in Civil War: Bist du Team Iron Man oder Team Captain America?

Heute Abend gibt es im Fernsehen einen der absoluten Hits aus dem MCU. The First Avenger: Civil War wirft wieder einmal die Frage auf: Zu welchem Team gehörst du?

Heute Abend wird im Fernsehen das MCU ein weiteres Mal in zwei Teams gespalten. In The First Avenger: Civil War teilt der Konflikt von Kontrolle gegen Freiheit die uns bekannten Avengers in die Fronten um Captain America und Iron Man. Weswegen wir heute tief in euer Innerstes blicken wollen und die Frage stellen: Auf welcher Seite steht ihr?

Avengers-Duell Captain America gegen Iron Man: Zu welchem Team gehörst du?

Mit tiefschürfenden Fragen, die sich überhaupt nicht um eure liebsten Filmcharaktere und -vorlieben drehen, ergründen wir heute eure Marvel-Seele. Durch ein wissenschaftlich gestütztes, komplexes und undurchschaubares System können wir genau erörtern, wessen Ideologien ihr eher vertretet. Und dabei geht es nicht einmal darum, ob ihr Chris Evans oder Robert Downey Jr. lieber habt.

Star Wars, MCU, X-Men und mehr bei Disney+

Über den Link könnt ihre euch über Disneys Streamingdienst informieren und ein Abo abschließen. Damit unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keine Auswirkung. Zudem erhaltet ihr bei Moviepilot einen Überblick über das komplette Streaming-Programm, ihr könnt nach allen Filmen bei Disney+ sowie allen Serien bei Disney+ filtern.

Ihr könnt also vor einem gepflegten Action-Abend mit The First Avenger: Civil War durch das Beantworten von 15 Fragen sehen, wen ihr im Film anfeuern solltet. Schild oder Rüstung? Rennwagen oder Harley Davidson? Findet es hier heraus:



Der Konflikt aus Civil War: Stellt euch dem Avengers-Test

Wer nach der Zuordnung zu seinem Civil War-Team noch nicht genug hat, kann übrigens direkt im Anschluss testen, welches Mitglied der Avengers er ist. Hier stehen allerdings nicht alle der zahllosen Helden zur Verfügung, die in Captain America 3 aufeinander losgelassen werden. Stattdessen bleiben wir altmodisch und bei den Kern-Avengers.



Für Nostalgiker, die Steve Rogers nach seinem Abschied in den Ruhestand in Avengers 4: Endgame jetzt schon vermissen, gibt es übrigens ein Trostpflaster. Ein großartiges Fanvideo schenkt uns zumindest einen stimmungsvollen Trailer für das, was Captain America 4 hätte sein können.



Wo wir gerade bei Iron Man sind: Testet euer Wissen über Robert Downey Jr.

Alle, die sich in Teamfarben Blau-Weiß-Rot oder Rot-Gold nun mit Nachos (oder doch Popcorn?) vor dem Fernseher einkuscheln wollen, schalten heute Abend um 20:15 Uhr auf ProSieben ein.



Podcast zu Disney+: Lohnt sich der Streaming-Dienst?

Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber - auch bei Spotify - prüfen wir den neuen Streaming-Dienst Disney+ für euch:

Wie viel kostet Disney+? Kann ich den Account teilen? Welche Filme und Serien lohnen sich abseits der großen Star Wars- und Marvel-Inseln und was gucken wir selbst als erstes? Andrea, Jenny und Hendrik beantworten alle eure Fragen.



Seid ihr Team Cap oder Team Iron Man?