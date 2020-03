Marvel bei Disney+: Welcher Avenger bist du?

Auf Disney+ erwartet euch natürlich auch das MCU und deren zentrale Helden: Die Avengers. Doch welcher dieser Superhelden bist du?

Noch kurze Zeit gibt es das Abo von Disney+ günstiger zu ergattern. Das ist nicht zuletzt für Marvelfans spannend, denn der Streamingdienst bietet natürlich auch jede Menge Filme aus dem MCU direkt zum Start an. Darunter sind selbstverständlich auch alle vier Avengers-Filme. Passend dazu blicken wir zurück auf die allerersten Avengers und haben einen kleinen Persönlichkeitstest vorbereitet.

Zum Marvel-Marathon auf Disney+: Welchr Avenger bist du?

Zur Auswahl stehen die sechs ursprünglichen Mitglieder der Avengers, also die Kerntruppe aus Marvel's The Avengers. Der Einfachheit halber mussten wir alle Avengers der zweiten Generation wie Scarlet Witch, Vision oder Falcon leider ausklammern. Alle neueren Helden aus Phase 2 und 3 des MCU bekommen ein andermal ihre Chance für einen Test hier bei uns. Bis dahin müsst ihr euch mit Captain America, Iron Man und Co. begnügen.



Also, schnappt euch einen Schild oder Hammer, packt Rüstung oder Lederkluft aus oder spannt den Bogen: Hauptsache, ihr seid im Superheldenmodus. Und dann stürzt euch in unseren Fragebogen.



Wenn ihr einen besseren Überblick über alle Marvel-Filme und -Serien auf Disney+ braucht oder wissen wollt, ob auch X-Men-Fans hier auf ihre Kosten kommen, findet ihr hier eine Übersicht:



