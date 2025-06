Kampf um einen der besten Horror-Filme aller Zeiten: Netflix und der Yellowstone-Macher bieten um Rechte

Mehrere Parteien bieten derzeit um die Rechte am Horror-Klassiker Blutgericht in Texas. Unter anderem sind Netflix und der Yellowstone-Macher Taylor Sheridan interessiert.

Tobe Hoopers Hinterwäldler-Horror aus Blutgericht in Texas aka The Texas Chain Saw Massacre zählt auch über 50 Jahre nach dem Release zu den besten Horrorfilmen aller Zeiten. Nach mehreren Sequels soll es jetzt einen weiteren Teil geben. Aber von wem?

Aktuell bieten mehrere interessierte Parteien um die Rechte an der berüchtigten Reihe.

Wer dreht den nächsten Horror-Film der Blutgericht in Texas-Reihe?

Laut Deadline beginnt am heutigen Montag der Bieterkrieg für das Texas Chainsaw Massacre-Franchise. Fünf bis acht Studios/Streamer sollen daran beteiligt sein, die Rechte an Leatherface und Co. von Verve und Exurbia Films zu erwerben. Darunter auch einige prominente Interessierte. Allen voran Streaming-Gigant Netflix, bei dem schon der letzte Film der Reihe veröffentlicht wurde, und Yellowstone-Mastermind Taylor Sheridan, der passenderweise aus Texas stammt.

Darüber hinaus sollen Monkeypaw, die Produktionsfirma von Jordan Peele (Get Out, Wir), Osgood Perkins (Longlegs) und auch A24, J.T Mollner (Strange Darlings), und Roy Lee (A Minecraft Movie) am Horror-Franchise interessiert sein. Je nachdem, an wen am Ende der Zuschlag geht, dürfte ein sehr unterschiedlicher Slasher-Filme auf uns zukommen.

Ein weiterer Horror-Klassiker, der neu aufgelegt wird, ist Stephen Kings Carrie. Der Debütroman des Autors wird von Mike Flanagan (Spuk in Hill House) als Serie umgesetzt. Allerdings nicht bei Netflix, sondern Amazon.

Die bisherigen Horror-Sequels der Texas Chainsaw-Serie

Der schockierende Klassiker von 1974 war erst der Startschuss einer Horror-Reihe, die bereits sehr diverse Fortsetzungen hervorgebracht hat. Sogar das direkte Sequel von Filmemacher Tobe Hooper passte so gar nicht zum rohen Original.

Der bisher letzte Teil stammt von Regisseur David Blue Garcia und drehte sich um eine Gruppe junger Leute, die Harlow, Texas gentrifizieren wollen und dabei mit Leatherface und seiner Kettensäge in blutige Berührung kommen.