"Kann nur bergauf gehen": Marvel-Macher schießt gegen eigenes Franchise

Mit Dark Phoenix blieb der letzte große X-Men-Film hinter den Erwartungen zurück. New Mutants ist hingegen ein anderer Fall, denn dieser könne nur besser ankommen.

Eigentlich waren Filme, die auf bekannten Marvel Comics-Reihen basieren, in den vergangenen Jahren fast schon garantierte Hits an den internationalen Kinokassen. Bei 20th Century Fox' X-Men-Serie ging es hingegen immer weiter bergab. Josh Boone, Regisseur des jüngst erneut verschobenen New Mutants, ist jedoch ziemlich zuversichtlich, dass sein X-Men-Spin-off beim Publikum wieder besser ankommt.

"Es war, was es war": New Mutants-Regisseur lässt kein gutes Haar an Dark Phoenix

Zumindest wesentlich positiver als der Quasi-Vorgänger X-Men: Dark Phoenix, welcher vergangenes Jahr in unseren Kinos lief. Dark Phoenix sollte der große Abschluss der X-Men-Hauptreihe werden, enttäuschte letztendlich allerdings und stellte einen Negativ-Rekord in der einstmals erfolgreichen X-Men-Historie auf.

In einem kürzlich veröffentlichten Interview mit Empire (via Digital Spy ) auf die Frage angesprochen, ob er wegen des Dark Phoenix-Flops mehr Druck verspüre, zeigte sich Boone davon eher unbeeindruckt, denn New Mutants würde wieder auf mehr Gegenliebe beim Publikum stoßen. Dies sei angesichts des mäßigen Dark Phoenix, den er als "einen der schlechtesten Filme des letzten Jahres" bezeichnete, auch kein Wunder:

Nach Dark Phoenix kann es nur bergauf gehen. Das soll nichts Schlechtes über die beteiligten Personen aussagen, aber es war, was es war.

© Marvel/Disney Jean Grey als Dark Phoenix

Bezüglich seines eigenen fast schon verfluchten X-Men-Films zeigte sich Josh Boone unter anderem deshalb positiver, da dieser bisher durchaus gute Reaktionen hervorgerufen habe. Er fühle jetzt "weniger Druck als vor [dem ersten angesetzten Release-Datum]. Weil wir den Film so oft getestet haben und ihn das Publikum geliebt hat."

"Meine Schuld" - Dark Phoenix-Regisseur über seinen X-Men-Film

Nachdem X-Men: Dark Phoenix sowohl von Kritikern hinter den Erwartungen zurückgeblieben war, sprach Regisseur Simon Kinberg mit Deadline über seinen Film. In einem Interview erklärte er, "wenn der Film das Publikum nicht erreicht, ist das meine Schuld", da er verantwortlich gewesen sei.

Ob New Mutants wirklich besser als sein Quasi-Vorgänger abgeschnitten hätte, werden wir wohl nicht so schnell erfahren. Der für den 6. April 2020 angesetzte Kinostart wurde wegen der Corona-Krise auf unbestimmte Zeit verschoben.

Was haltet ihr von Josh Boones Aussagen zu Dark Phoenix?