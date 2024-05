Kaum jemand kennt die aktuell beste Fantasy-Horror-Serie: Jetzt könnt ihr sie streamen

Die Interview mit einem Vampir-Serie ist eines der gelungensten Fantasy-Dramen der letzten Jahre. In neuer deutscher VoD-Heimat kann man ab sofort sowohl die 1. als auch die brandneue 2. Staffel sehen.

Als 2022 Fantasy-Highlights wie House of the Dragon und Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht liefen, ging eine andere Genre-Serie mehr oder weniger unter und war später nicht einmal mehr bei seiner ursprünglichen deutschen Heimat, Sky und WOW, verfügbar.

Mit der Horror-Fantasy-Saga Interview with the Vampire von Showrunner Rolin Jones wird der gleichnamige Roman von Anne Rice im Auftrag des US-Senders AMC neu interpretiert. Am 13. Mai 2024 zieht diese im Programm von MagentaTV ein, wo sowohl die 1. Staffel als auch die brandneue 2. Staffel online gehen.

Fantasy-Horror vom Feinsten in Interview with the Vampire auf MagentaTV

Der Reporter Daniel Molloy (Eric Bogosian) wird vom Vampir Louis de Pointe du Lac (Jacob Anderson) nach Dubai eingeladen, um ein gescheitertes Interview, das sie in den 70er Jahren schon einmal geführt haben, zu wiederholen. Der unsterbliche Blutsauger möchte dem mittlerweile erfahrenen Journalisten endlich seine ganze Geschichte erzählen. Angefangen im Jahr 1910, als der Bordellbetreiber aus New Orleans vom Vampir Lestat de Lioncourt (Sam Reid) heimgesucht wurde. Der charismatische Killer wollte Louis allerdings nicht als Mahlzeit, sondern als Gefährten.

Hin- und hergerissen zwischen Lestats Anziehungskraft und dem Bedürfnis, den Schein als Pimp des Rotlichtbezirks zu wahren, ließ Louis sich erst auf den Vampir ein, als sein Leben eine finstere Wendung nahm. Mit der dunklen Gabe ausgestattet, merkte das sensible Kind der Nacht bald, dass ihm das Töten von Menschen überhaupt nicht so natürlich von der Hand geht wie seinem Schöpfervampir.



Bald stellt sich die Frage, wie Louis all die Jahre als Vampir überleben konnte, wie gefährlich und toxisch Lestat als mörderischer Nachlebenspartner wirklich war, was aus der gemeinsamen Vampirtochter Claudia (Bailey Bass) wurde ... und ob Daniel der widersprüchlichen Erzählung von Louis wirklich über den Weg trauen kann.



Die Chronik der Vampire und das Immortal Universe von AMC

Der US-Sender AMC erwarb die Rechte an mehreren Büchern der mittlerweile verstorbenen Horror-Autorin Anne Rice. Neben der mehrteiligen Chronik der Vampire kaufte man ihre dreiteilige Hexensaga, die zur Schwesternserie Mayfair Witches wurde. Zukünftige Crossover oder Überschneidungen mit einem weiteren Format über die Geheimorganisation Talamasca unter dem Dachbegriff Immortal Universe sind also alles andere als ausgeschlossen.

Wer vorher noch einmal die 1994er Filmadaption Interview mit einem Vampir mit Brad Pitt, Tom Cruise und Kirsten Dunst unter die Lupe nehmen möchte, findet diese unter anderem als Teil des Amazon Prime Video-Abos. Wie im Roman spielt die Vampir-Erzählung in dieser Version im 19. statt 20. Jahrhundert.

Wie geht es in der 2. Staffel von Interview with the Vampire weiter?

Die 2. Staffel der Serie deckt mehr oder weniger die restliche Hälfte des ersten Rice-Romans ab. Louis erzählt Daniel davon, wie er und Claudia (neu besetzt mit Delainey Hayles) ins kriegsverwüstete Europa reisten, um andere Unsterbliche ausfindig zu machen.

Nach einer erfolglosen Suche in Osteuropa gelangten sie nach Paris, wo sie das Théâtre des Vampires fanden – echte Blutsauger:innen, die so taten, als wären sie Menschen, die vorgaben, Vampire zu sein. Doch während Claudia fasziniert war von Santiago (Ben Daniels) und den anderen Stars des Theaters, hatte Louis nur Augen für ihren Anführer Armand (Assad Zaman).

In der Gegenwart wird Daniel misstrauisch, was einen zweiten Interview-Gesprächspartner mit undurchsichtigen Motiven angeht, und stellt sich die Frage, was damals wirklich beim ersten Interview in den 70s geschah.

Hier ist der ausführliche Trailer zur 2. Staffel von Interview with the Vampire:

Interview with the Vampire - S02 Extended Look (English) HD

