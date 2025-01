Kaum jemand weiß es: Zendaya hat in einer genialen Sci-Fi-Serie von Netflix mitgespielt

Spätestens seit ihrem dritten Spider-Man-Auftritt und Dune gilt Zendaya als Mega-Star des Kinos. An ihren Auftritt in einer von Netflix' besten Sci-Fi-Serien erinnern sich viele dagegen nicht.

Wo war Zendaya eigentlich noch nicht zu sehen? Der Star aus den Dune-Filmen und der Spider-Man-Trilogie hat schon viele Karrierestationen hinter sich. Neben ihren Kino-Blockbustern war sie etwa in der Ausnahmeserie Euphoria zu sehen, ihre Anfänge machte sie bekanntermaßen auf dem Disney Channel. Aber kaum jemand weiß noch, dass sie für drei Folgen in einem grandiosen Sci-Fi-Highlight auf Netflix besetzt wurde: The OA.

Wen spielt Zendaya in Netflix' Sci-Fi-Serie The OA?

The OA dreht sich um eine junge Frau namens Prairie (Brit Marling), die lange Zeit nach ihrem spurlosen Verschwinden wieder in ihrer Heimatstadt auftaucht. Künftig nennt sie sich nur noch OA, sie trägt rätselhafte Narben und hat sich vorgenommen, andere Verschwundene zu befreien. Nur fünf Menschen will sie ihr finsteres Geheimnis anvertrauen.

Die Serie, eine Mischung aus Sci-Fi und Mystery, kam gut bei Kritik und Publikum an. Ab 2019 folgte daher eine zweite Staffel, die in drei Folgen mit einem Zendaya-Aufritt überraschte: Ihre Rolle Fola lebt in einer alternativen Zukunft in einer Anstalt, die die Insassen von ihrer Videospielsucht heilen soll. Im Laufe der Story unterstützt Fola die Hauptfigur Detective Karim (Kingsley Ben-Adir), die sich auf die Suche nach Prairie gemacht hat.

Ihr Auftritt in der Serie ist vielen heute nicht mehr bekannt. Und das hat seine Gründe: Einige Monate nach Veröffentlichung der zweiten Staffel setzte Netflix die Serie überraschenderweise ab. Fassungslose Fans hielten es erst für einen Trick, aber leider entpuppte sich die Entscheidung als purer Ernst. Noch heute gilt sie vielen als eine der besten Sci-Fi-Serien auf Netflix.

Zendaya wird den Schmerz der Absetzung gut verkraftet haben, immerhin ist ihre Popularität in den letzten sechs Jahren nur gestiegen. Neben ihren Action-Blockbustern war sie im meisterhaften Challengers - Rivalen von Luca Guadagnino und dem gefeierten Netflix-Kammerspiel Malcolm & Marie zu sehen. Seit kurzem kann sie außerdem eine der größten Ehren der gegenwärtigen Hollywood-Industrie für sich beanspruchen: Sie wurde im nächsten Christopher Nolan-Film besetzt.

