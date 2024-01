Kein Spin-off zu bestem Zombie-Horror 2023: Schöpfer zerstört Fan-Hoffnung für The Last of Us

Zuletzt kam Hoffnung auf, dass die zwei Figuren aus der bewegendsten The Last of Us-Folge ein Comeback erleben könnten. Der Showrunner der Serie hat diese Hoffnung jetzt deutlich

Der deprimierende Zombie-Horror The Last of Us bot in der 1. Staffel einen emotionalen Höhepunkt in Form der dritten Episode, die eine in sich abgeschlossene Geschichte erzählte. Das Schicksal des Paares Bill (Nick Offerman) und Frank (Murray Bartlett) ging allen zu Herzen und brachte Offerman kürzlich eine Emmy-Auszeichnung ein.

Der Bill-Darsteller sprach zuletzt davon, dass es Pläne für ein eigenes Bill & Frank-Spin-off zu The Last of Us geben soll. Jetzt hat sich auch der Schöpfer der Serie dazu geäußert und der Fan-Hoffnung einen bitteren Rückschlag verpasst.

The Last of Us-Ableger mit Bill und Frank soll nicht kommen

Gegenüber Deadline sagte The Last of Us-Showrunner Craig Mazin deutlich:

Ich bin sehr stolz auf die Episode, die wir mit Bill und Frank gemacht haben. Es wird nicht mehr Bill und Frank geben.

Ein klares Statement, das die Aussicht auf einen Ableger mit den beiden Fan-Lieblingen direkt begräbt. Offerman selbst sprach noch über Pläne, die es für eine eigene Serie mit Bill und Frank gegeben haben soll:

[Die Idee] wurde schon gepitcht. Wir haben eine ganze Prequel-Miniserie über [Bills und Franks] Leben vor ihrem ersten Treffen vorgeschlagen. Es könnte ein Musical werden [Scherz]. An Ideen mangelt es nicht. Wir werden sehen, was [die Produzenten] Craig Mazin und Neil Druckmann sich ausdenken.

Anscheinend haben Mazin und Druckmann gar nicht erst viele Gedanken an einen Ableger des Zombie-Horror-Hits verschwendet.

Wann kommt die 2. Staffel The Last of Us?

Die neuen Folgen der HBO-Serie sollen ab Februar 2024 gedreht werden. Die Ausstrahlung der 2. Staffel The Last of Us ist dann für Anfang 2025 geplant. Ein genaues Datum ist noch nicht bekannt.



