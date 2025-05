Keine Chance für Tom Hardy: Havoc verliert Platz 1 der Netflix-Charts – wegen deutschem Action-Thriller

Knapp eine Woche hat sich der Action-Kracher Havoc mit Tom Hardy an der Spitze der Netflix-Charts gehalten. Doch jetzt übernimmt ein deutscher Film die Spitzenposition.

Wenn sich Tom Hardy mit dem Regisseur von The Raid zusammentut, darf man sich über krachende Action freuen. Genau das liefert der adrenalingeladene Havoc seit einer Woche bei Netflix – und das sogar sehr erfolgreich. Direkt nach Start landete der Film an der Spitze der Netflix-Charts. Nun wurde er jedoch vom Thron gestoßen.

Ausgerechnet ein deutscher Action-Thriller verdrängt die Hollywood-Konkurrenz. Die Rede ist von Exterritorial, der am 30. April 2025 seine Premiere feierte und sich gestern über den Feiertag hinweg auf Platz 1 der beliebtesten Filme bei Netflix festgesetzt hat. Hier erwarten euch 109 spannende Minuten mit Barbaren-Star Jeanne Goursaud.

Neuer Platz 1 bei Netflix: Exterritorial verdrängt Havoc

Exterritorial erzählt von der Special-Forces-Soldatin Sara (Jeanne Goursaud), die sich auf einem Besuch im US-Konsulat in Frankfurt befindet. Mit dabei hat sie ihren Sohn, der plötzlich spurlos verschwindet. Als sie dem Sicherheitsdienst davon berichtet, heißt es jedoch, dass dieser nicht einmal beim Betreten des Gebäudes gesehen wurde.

Hier könnt ihr den Trailer zu Exterritorial schauen:

Exterritorial - Trailer (Deutsch) HD

Bildet sich Sara das alles ein oder ist sie in eine große Verschwörung geraten? Ohne mit der Wimper zu zucken, nimmt die erfahrene Kämpferin die Sache selbst in die Hand und versteckt sich in dem Gebäude, um ihren Sohn zu suchen. Sobald die Türen schließen, offenbaren sich ihr Dinge, die nicht für ihre Augen und Ohren bestimmt sind.

Mit Exterritorial erobert wieder einmal ein unscheinbares Netflix-Original die Streaming-Charts, das im Voraus gar nicht so intensiv beworben wurde – gerade im Vergleich zu einem Film wie Havoc. Offenbar hat der Action-Thriller der Würzburger Regie-Legende Christian Zübert dennoch einen Nerv beim hiesigen Publikum getroffen.

Zübert konnte als Regisseur schon einige Erfolge verbuchen. Mit der Drogenkomödie Lammbock lieferte er direkt mit seinem ersten Kinofilm einen absoluten Kult-Hit ab, den er 16 Jahre später mit Lommbock fortsetzte. Zuletzt inszenierte er die 2. Staffel des Finanz-Thrillers Bad Banks. Darüber hinaus ist er als Co-Autor von Filmen wie Der Fall Collini und Mädchen, Mädchen bekannt. Nun liefert er sein Netflix-Debüt ab.

Die aktuelle Film-Top-10 bei Netflix:

Funfact: Mit Rehragout-Rendezvous und Guglhupfgeschwader befinden sich auch die zwei neuesten Eberhoferkrimis in der Top 10 bei Netflix. Zübert schrieb damals das Drehbuch zu Dampfnudelblues, dem ersten Film der inzwischen neunteiligen Reihe. Bis dato ist er allerdings nicht ins bayerische Ermittlungsparadies zurückgekehrt.

Stattdessen lässt er es in Frankfurt krachen, sei es durch aufregende Intrigen im Bankensektor oder eben geheime Suchaktionen in einem Konsulat. Wenn ihr darüber hinaus einen weiteren Film von Christian Zübert streamen wollt, könnt ihr euch das berührende Roadmovie Hin und Weg bei Netflix im Abo anschauen.