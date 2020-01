Keiner hat's bemerkt: In Star Wars 9 stirbt beliebte Figur aus Original-Trilogie

Eine Autorin der Sternensaga hat den Tod einer Figur aus der Originaltrilogie in Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers bestätigt. Wir sagen euch, um wen es geht.

Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers ist nicht nur der Schlussakt der nun offiziell abgeschlossenen Skywalker-Saga. Der Film ist zugleich ein großes Abschiednehmen von neuen wie alten Figuren aus der Sternensaga, darunter auch Charaktere aus der Originaltrilogie.

Star Wars-Autorin Rae Carson bestätigte nun auf Twitter den Tod eines Charakters, der erstmals vor fast vierzig Jahren in dem Franchise zu sehen war. In Der Aufstieg Skywalkers starb er von vielen Augen unbemerkt.

Star Wars 9: Diese Figur der Originaltrilogie hat Der Aufstieg Skywalkers nicht überlebt

Bei der betroffenen Figur handelt es sich um Nien Nunb. Erstmals tauchte der Widerstandskämpfer im 1983 erschienen Die Rückkehr der Jedi-Ritter und damit im letzten Film von George Lucas' ursprünglicher Trilogie auf. Damals war er Co-Pilot von Lando Calrissian im Millenium Falcon. In Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers starb er nun auf dem Sith-Planeten Exegol, wo die finale Schlacht gegen Imperator Palpatine stattfindet.

Der Autor Bryan Young huldigte Nien Nunb auf Twitter, worauf Carson mit "RIP Nien" ("Ruhe in Frieden, Nien") antwortete:

RIP Nien — Rae Carson (@raecarson) January 6, 2020

Gute Reise, Rebell. 1983-2019

Der Tod von Nien Nunb fällt nur bei genauem Hinsehen auf

Es sei darauf hingewiesen, dass es sich hierbei nicht um eine offizielle Bestätigung seitens irgendwelcher Star Wars 9-Beteiligten handelt. Wie Young andeutet, kann Carsons Antwort auf seinen Tweet aber durchaus gelten, da sie als Schriftstellerin im offiziellen Kanon der Reihe aktiv ist.

In einem weiteren Eintrag schreibt er an sie: "Ich bin froh, dass du dich eingeschaltet hast, denn ansonsten hätten Leute mir gesagt, dass ich mich irrte. Aber du solltest es besser wissen!" In einem darauffolgenden Tweet stellte Carson klar, dass der Tod Nien Nunbs nur bei achtsamer Betrachtung von Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers auffalle.

Am 03. März 2020 erscheint mit The Rise of Skywalker: Expanded Edition der offizielle und von ihr verfasste Roman zu Star Wars 9, der zudem zusätzliche Szenen und Material im Vergleich zum Kinofilm erhält.

Habt ihr den Tod von Nien Nunb in Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers bemerkt?