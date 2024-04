Kevin Costners Western-Epos stellt sich der Welt: Diese Filme laufen in Cannes

Kevin Costners Western-Epos Horizon, der Endzeit-Blockbuster Furiosa und mehr Filme haben es ins Programm von Cannes 2024 geschafft. Schaut euch hier die Auswahl an.

Es ist das bedeutendste Filmfestival auf der Erde. Weltkino und Hollywood treffen sich jedes Jahr im südfranzösischen Cannes, wo am Ende des Festivals die Goldene Palme für den Besten Film im Wettbewerb wartet. Letztes Jahr ging der Preis an Anatomie eines Falls mit Sandra Hüller. Aber wer kann dieses Jahr Preise und Scheinwerferlicht an der Croisette auf sich ziehen?

Heute wurden die Filme im Programm der 77. Filmfestspiele von Cannes bekanntgegeben und darunter findet sich eine ganze Latte an großen Namen. Der Pate-Regisseur Francis Ford Coppola meldet sich mit seinem Science-Fiction-Film Megalopolis zurück im Kino, während Poor Things-Regisseur Yorgos Lanthimos bereits seinen nächsten Film mit Emma Stone vorstellt: Kinds of Kindness.

Der Mad Max-Film Furiosa und Kevin Costners Horizon laufen außer Konkurrenz

Auch das großformatige Hollywood-Kino ist an der Croisette vertreten. Nachdem in den vergangenen Jahren Filme wie Top Gun: Maverick in Cannes Premiere feierten, kehrt George Miller mit seinem Endzeit-Stück Furiosa: A Mad Max Saga an die Croisette zurück. Schon der Vorgänger Mad Max: Fury Road startete seinen Siegeszug bei der Kritik im Mai 2015 in Cannes. Diesmal begeben sich Anya Taylor-Joy und Chris Hemsworth auf die ein oder andere Hetzjagd.

Zu den am meisten erwarteten Filmen des Jahres – zumindest unter Menschen mit Western-Affinität – gehört Horizon. Kevin Costners erster von zwei Teilen, die noch dieses Jahr im Kino starten, wird seine Weltpremiere in Cannes feiern. Ob sich das ganze Drama um seinen Yellowstone-Terminplan ausgezahlt hat?

Im Wettbewerb von Cannes treffen sich die Generationen

Horizon hat wegen seiner Sektion übrigens keine Chance auf die Goldene Palme, aber im Wettbewerb dürfte die Luft dünn werden.

Neben Veteranen wie Coppola, Cronenberg oder Paul Schrader wartet das Programm mit den nächsten Generationen von Festival-Darlings auf, allen voran Florida Project-Regisseur Sean Baker, Kollegin Andrea Arnold, Jia Zhang-ke aus China und Revenge-Regisseurin Coralie Fargeat, deren Sprung in den Wettbewerb nur zu begrüßen ist.

Und damit haben wir noch nicht die Nebensektionen angekratzt, in denen sich neue Werke von Holy Motors-Regisseur Leos Carax und Hongkongs aufstrebenden Genre-Star Soi Cheang verstecken.

Das Programm der 77. Internationalen Filmfestspiele von Cannes

Offizielle Auswahl - Wettbewerb

Diese Filme laufen im Wettbewerb um die Goldene Palme von Cannes.

The Second Act - Quentin Dupieux (Eröffnungsfilm)



The Apprentice - Ali Abbasi



Motel Destino - Karim Aïnouz



Bird - Andrea Arnold

Emilia Perez - Jacques Audiard

Anora - Sean Baker

Megalopolis - Francis Ford Coppola

The Shrouds - David Cronenberg

The Substance - Coralie Fargeat

Grand Tour - Miguel Gomes

Marcello Mio - Christophe Honoré

Caught By The Tides - Jia Zhang-Ke



All we Imagine as Light - Payal Kapadia

Kinds of Kindness - Yorgos Lanthimos

L'amour Ouf – Gilles Lellouche



Wild Diamond - Agathe Riedinger



Oh Canada - Paul Schrader

Limonov: The Ballad – Kirill Serebrennikov



Parthenope - Paolo Sorrentino

The Girl with the Needle - Magnus von Horn



Außer Konkurrenz

Furiosa: A Mad Max Saga - George Miller



Horizon - Kevin Costner



She's got no Name - Peter Chan



Rumours - Evan Johnson, Galen Johnson, Guy Maddin



Un Certain Regard

The Shameless - Konstantin Bojanov



Norah - Tawfik Azaidi



The Village next to Paradise – Mo Harawe



Black Dog – Guan Hu



Vingt Deux ! – Louise Courvoisier



Wlet the Dog Bite? - Lætitia Dosch



Le Royaume - Julien Colonna



September Says – Ariane Labed



L'histoire de Souleymane - Boris Lojkine



The Damned - Roberto Minervini



On Becoming a Guinea Fowl – Rungano Nyoni



My Sunshine - Hiroshi Okuyama



Santosh – Sandhya Suri



Viet and Nam – Truong Minh Quý



Armand – Halfdan Ullmann Tondel



Cannes Premiere

C’est pas moi – Leos Carax



Miséricorde – Alain Guiraudie



Everybody Loves Touda – Nabil Ayouch



The Matching Bang – Emmanuel Courcol



Rendez-vous avec Pol Pot – Rithy Panh



Le Roman de Jim - Arnaud Larrieu, Jean-Marie Larrieu



Special Screenings

The Invasion - Sergei Loznitsa



Apprendre - Claire Simon

Ernest Cole, Lost and Found - Raoul Peck



Le Fil - Daniel Auteuil

Midnight Screenings

Twilight of the Warrior Walled in - Soi Cheang



I, the Executioner – Ryoo Seung-Wan



The Balconettes - Noémie Merlant



The Surfer - Lorcan Finnegan



Die 77. Internationalen Filmfestspiele von Cannes finden vom 14. bis zum 25. Mai statt. Barbie-Regisseurin Greta Gerwig ist als Präsidentin der Jury mit verantwortlich für die Vergabe der Goldenen Palme. Star Wars-Schöpfer George Lucas wird dieses Jahr für die Verdienste in der Filmwelt der Ehrenpreis des Festivals zuteil.