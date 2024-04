Auslöser der Yellowstone-Krise: Für Kevin Costner wird der 19. Mai der wichtigste Tag seit Jahren

Kevin Costner erfüllt sich mit seinem mehrteiligen Western-Epos Horizon einen Traum. In einem Monat wissen wir, ob der Film, der Yellowstone in die Krise stürzte, sich lohnt.

Waterworld-(und Postman-)Star Kevin Costner hätte sich auf seinem erfolgreichen Serien-Comeback ausruhen können. Immerhin leiht er Yellowstone sein Gesicht, also der gegenwärtig erfolgreichsten fiktionalen US-Serie. Costner aber wollte mehr. Er wollte endlich sein Traumprojekt Horizon verwirklichen und nahm dafür sogar eine Krise bei Yellowstone in Kauf. Im Mai wird der erste Teil des Western-Mehrteilers bei den Filmfestspielen in Cannes Premiere feiern. Eine größere Bühne – und Probe – gibt es für ein solches Projekt kaum.

Wie gut Horizon von Kevin Costner ist, erfahren wir 3 Monate vor Kinostart

Horizon Part I wird seine Weltpremiere in Cannes feiern, und zwar am 19. Mai 2024. Der Film läuft nicht im Wettbewerb um die Goldene Palme, sondern außer Konkurrenz. Es wird trotzdem ein folgenreicher Tag für Kevin Costner sein.

Cannes-Premieren können einen Segen darstellen – und einen Fluch. Als Top Gun: Maverick 2022 an der Croisette Premiere feierte, machte Tom Cruises Flieger-Epos mit hervorragenden Kritiken einen wichtigen Schritt hin zum späteren Box Office-Erfolg. Ein Jahr später folgte Indiana Jones und das Rad des Schicksals, der mittelmäßig abschnitt und sich danach zum finanziellen Misserfolg entwickelte.

Für Costner steht einiges auf dem Spiel: Horizon ist zunächst als Zweiteiler angelegt, geht es nach Costner sollen aber insgesamt vier Filme aus der Western-Geschichte entstehen. Wenn Teil 1 untergeht, kann es das frühzeitige Ende für seinen Traum bedeuten.

Was der Western mit der Yellowstone-Krise zu tun hat

Gleichzeitig hat sich Costner mit der Verwirklichung seines Traumprojekts auch mehr oder weniger aus dem Yellowstone-Cast katapultiert. Seit Monaten kursieren Gerüchte um Differenzen hinter den Kulissen, die unter anderem Costners Terminplan für Horizon betreffen, der sich negativ auf seine Yellowstone-Beteiligung ausgewirkt haben soll. Gerüchte sind Gerüchte, aber Fakt ist, dass Yellowstone vorzeitig enden wird. Ob Costner überhaupt für die 2. Hälfte der 5. und letzten Staffel zurückkehrt, ist unklar.

Die Details der Yellowstone-Probleme erklären wir im Podcast:

Ob Kevin Costner der Serie nachtrauern wird, sei mal dahingestellt. Sein Beharren auf die Verwirklichung eines Projekts, dass er seit 1988 mit sich herumträgt, ringt auf jeden Fall Respekt ab. Egal, wie die Kritiken in etwas mehr als einem Monat aussehen.

Moviepilot ist wieder vor Ort in Cannes, um euch erste Eindrücke von Horizon, Furiosa und anderen Filmen im Programm zu liefern.

Dann kommt Horizon ins Kino

Horizon bzw. Horizon: An American Saga - Chapter 1 hat einen deutschen Kinostart am 22. August. Teil 2 soll bereits am 7. November folgen.