Killers of the Flower Moon erscheint erstmals in Streaming-Flat: So kannst du das 200-Minuten-Epos mit DiCaprio und De Niro gucken

Das Epos Killers of the Flower Moon mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro wurde vor wenigen Monaten zum Kino-Erfolg. Jetzt wird der Film in Kürze in der Streaming-Flat von Apple TV+ erscheinen.

Killers of the Flower Moon war einer der größten Kinofilme 2023. Jetzt soll das Historien-Epos mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro in Kürze endlich in der Streaming-Flat erscheinen. Und zwar in nur wenigen Tagen.

Wann erscheint Killers of the Flower Moon bei Apple TV+?

Wie jetzt eine Pressemitteilung von Apple TV+ enthüllt, soll Martin Scorseses neuester Film am 12. Januar 2024 im Programm des Streamingdiensts erscheinen. Der Film wurde von Apple mitproduziert und war von Anfang an für einen zeitnahen Start im Streaming-Angebot des Tech-Giganten vorgesehen.



Bereits seit Anfang Dezember ist Killers of the Flower Moon darüber hinaus als Leihversion im Sortiment von Amazon verfügbar. Apple war 2023 unter anderem auch an der Produktion des Kriegsfilm-Epos Napoleon beteiligt, der ebenfalls in nächster Zeit im Stream erscheinen soll.

Killers of the Flower Moon gilt für viele noch vor Oppenheimer als einer der besten Filme 2023. Schon jetzt wird Scorseses Film mit diversen Oscar-Kategorien in Verbindung gebracht, unter anderem als Auszeichnung für Hauptdarsteller DiCaprio.

