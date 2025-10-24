Aktuell im Kino, aber in 1 Woche schon bei Netflix: Fantasy-Genie legt 200 Jahre altes Sci-Fi-Meisterwerk neu auf

Ein Sci-Fi-Klassiker, der schon unzählige Adaptionen erhalten hat, bekommt unter der Regie eines Fantasy-Meisters einen neuen Anstrich. Seht hier den neuen Trailer zu Frankenstein, der nächste Woche bei Netflix startet.

Letzte Woche startete Guillermo del Toros Neuauflage von Frankenstein für einen limitierten Zeitraum bildgewaltig im Kino. Mittlerweile ist auch der Netflix-Start in greifbare Nähe gerückt. Nur noch eine Woche müsst ihr auf den Streaming-Start des Abenteuers warten, das Sci-Fi-, Horror- und Fantasy-Fans gleichermaßen anspricht.

Guillermo del Toros Frankenstein sucht schon bald Netflix heim

Im Jahr 1857 liest ein Forschungsschiff in der Arktis den Wissenschaftler Victor Frankenstein (Oscar Isaac) aus der Kälte auf. Nahe dem Nordpol ist der Mann auf der Suche nach einem Wesen, das er selbst aus Leichenteilen zusammengenäht und zum Leben erweckt hat.

Doch als die Kreatur (Jacob Elordi) das eingefrorene Boot angreift, ist nicht länger klar, wer hier der Jäger und wer der Gejagte ist. Nachdem sie den übernatürlich starken Angreifer mühevoll zurückschlagen können, blickt Frankenstein zurück auf seine Geschichte, die zugleich die Erzählung seines Monsters ist.

Schaut hier den finalen Trailer zu Netflix' Frankenstein

Frankenstein - Trailer 2 (Deutsch) HD

Dass Guillermo del Toro ein Faible für Monster hat, sollte Fans nach Werken wie Pans Labyrinth, Hellboy und seinem Oscarfilm Shape of Water - Das Flüstern des Wassers bekannt sein. Der Regisseur hat sogar ein privates Frankenstein-Museum zu Hause. Insofern war die Verfilmung von Mary Shelleys 1818 veröffentlichtem Gothic-Klassiker 207 Jahre später natürlich schon lange ein Traumprojekt für ihn.

Del Toros Film Frankenstein teilt die Geschichte gerecht zwischen dem Wissenschaftler Victor Frankenstein und seiner Kreatur auf, um so nach der Hälfte die Perspektive zu verschieben – und eine Liebeserklärung an das Monster-Dasein abzuliefern. Bis in die Nebenrollen kommt die Neuverfilmung starbesetzt daher, wenn Christoph Waltz als Geldgeber die Leichenwiederbelebung finanziert und Mia Goth in opulenten Kleidern die Sehnsüchte des größenwahnsinnigen Forschers weckt.

Wann und wo kann man Frankenstein von Guillermo del Toro sehen?

Am Freitag, den 7. November 2025 veröffentlicht Netflix Guillermo del Toros Frankenstein im Stream. Wer den Sci-Fi-Blockbuster mit einer Laufzeit von fast zweieinhalb Stunden lieber auf der großen Leinwand erleben will, kann das aktuell (seit dem 23. Oktober 2025) in einer Anzahl limitierter Kinos in der Nähe tun.

Podcast mit Frankenstein: 11 heiß erwartete Netflix-Filme, die noch dieses Jahr starten

Zum Ende des Jahres veröffentlicht Netflix, mit Weihnachten und der Oscar-Saison im Blick, seine vielversprechendsten Filme. Wir haben euch die 11 spannendsten kommenden Film-Highlights bei Netflix herausgesucht und stellen sie euch näher vor.

Neuen Regie-Werke von Guillermo del Toro und Kathryn Bigelow, animierter Abenteuernachschub nach Kpop Demon Hunters, Keira Knightley in einem neuen Thriller und der ersehnte dritte Teil der Knives Out-Reihe: Bis Ende 2025 hat Netflix noch viel zu bieten.