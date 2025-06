Kommt 28 Years Later 2? So geht die Horror-Reihe nach dem Ende des Films weiter

28 Years Later endet mit einer Szene, die vor allem eine Frage in den Raum stellt: Wie geht die Geschichte weiter? Die Fortsetzung The Bone Temple ist bereits abgedreht und hat einen Kinostart.

Lange haben Fans von 28 Days Later und 28 Weeks Later darauf gewartet, wieder in das postapokalyptische Großbritannien zurückzukehren. Seit 2007 gab es Gespräche zu einem weiteren Teil der Horror-Reihe. Schlussendlich sollte jedoch weit über eine Dekade ins Land ziehen, ehe die Pläne für eine Fortsetzung konkret wurden.

Jetzt geht aber alles ganz schnell.

Mit 28 Years Later melden sich Regisseur Danny Boyle und Drehbuchautor Alex Garland in der Apokalypse zurück – und sie haben große Pläne. Denn 28 Years Later markiert den Auftakt einer neuen Trilogie, die schon in wenigen Monaten mit dem nächsten Teil fortgesetzt wird, namentlich 28 Years Later: The Bone Temple.

Achtung, es folgen Spoiler!

Wer ist die neue Gruppe am Ende von 28 Years Later?

Spike (Alfie Williams) positioniert den Schädel seiner Mutter Isla (Jodie Comer) auf der Spitze des Schädelbergs, nachdem diese von Dr. Ian Kelson (Ralph Fiennes) verbrannt wurde. Danach beschließt der 12-jährige Junge, vorerst nicht mehr zu der Gemeinschaft auf der Halbinsel zurückzukehren, in der er aufgewachsen ist.

Stattdessen schreibt er seinem Vater (Aaron Taylor-Johnson) einen Abschiedsbrief und überträgt ihm die Verantwortung für das Zombie-Baby, bei dessen Geburt seine Mutter eine entscheidende Rolle spielte. Als Spike vor einer Gruppe Infizierter flüchtet, trifft er auf eine äußerst schräge Figur: Sir Jimmy Crystal (Jack O'Connell).

Jimmy Crystal ist der Anführer eines Kults, der wie ein Überbleibsel aus The Tribe – Welt ohne Erwachsene wirkt und mit britischer Punk-Attitüde zum Teletubbies-Trommelwirbel sein kunterbuntes Waffenarsenal schwingt. Zu seiner Anhängerschaft gehören u.a. Jimmy Ink (Erin Kellyman), Jimmy Jones (Maura Bird) und Jimmima (Emma Laird).

Mit diesem unerwarteten Cliffhanger endet 28 Years Later und macht eine Sache mehr als deutlich: Wir sind tatsächlich erst am Anfang einer noch viel größeren Geschichte. Wenn sich Spike dieser neuen Gruppe anschließt, liegt der dramaturgische Zündstoff auf der Hand. Fremde Gruppen waren schon in The Walking Dead nie ein gutes Zeichen.

Wie geht die Geschichte in The Bone Temple weiter?

Allzu konkrete Details zur Handlung von 28 Years Later: The Bone Temple sind noch nicht bekannt. Aaron Taylor-Johnson hat jedoch durchblicken lassen, dass er auch bei den Dreharbeiten der Fortsetzung beteiligt war, genauso wie Jack O'Connell (Blood & Sinners). Es ist davon auszugehen, dass Jimmy Crystal eine zentrale Rolle in Teil 2 spielt.

Auch die Beteiligung von Alfie Williams als Spike liegt auf der Hand, wobei sie nicht offiziell bestätigt wurde. Er ist die Hauptfigur des ersten Teils und das einzige Bindeglied zwischen den verschiedenen Parteien, die wir in 28 Years Later kennengelernt haben. Er scheint der rote Faden zu sein, der die Horror-Reihe in Zukunft zusammenhält.

Kehrt Cillian Murphys Jim aus 28 Days Later zurück?

In 28 Years Later mussten wir auf den Star des Originals verzichten. Boyle hat aber kürzlich bestätigt, dass Oscarpreisträger Cillian Murphy (Oppenheimer) definitiv als Jim zurückkehren wird. Bereits am Ende von The Bone Temple soll er einen kleinen Auftritt haben, ehe er im dritten Teil der Trilogie eine große Rolle spielt. Dieser hat allerdings noch kein grünes Licht erhalten.

Alle 28-Filme im Überblick:

Wann startet 28 Years Later: The Bone Temple im Kino?

Da 28 Years Later und 28 Years Later: The Bone Temple direkt hintereinander gedreht wurden, fällt die Wartezeit auf die Fortsetzung sehr kurz aus. Schon am 15. Januar 2026 geht die Geschichte auf der großen Leinwand weiter. Inszeniert wurde The Bone Temple von Nia DaCosta, die zuletzt bei Candyman und The Marvels Regie führte.