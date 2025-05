Kostenlos streamen: Er gilt als einer der besten Filme, aber Steven Spielberg bereut ihn aus traurigem Grund

Mit Der weiße Hai schuf Steven Spielberg einen Film für die Ewigkeit, der das Kino nachhaltig prägte. Aber es zog eine tragische Entwicklung nach sich, die der Regisseur bedauert.

Regie-Legende Steven Spielberg kennt das Gefühl bestens, einen erfolgreichen Film in die Kinos zu bringen, der zudem einen bedeutsamen Platz in der Geschichte einnimmt. Gänzlich neu war ein derartig freudiges Erlebnis für ihn jedoch, als 1975 mit Der weiße Hai sein dritter Spielfilm in den Lichtspielhäusern startete.

Niemals hätte der damals 28-jährige Regisseur ahnen können, welchen Einfluss sein spannungsgeladener Tierhorror auf nachfolgende Generationen haben würde. Der weiße Hai avancierte zu einem gigantischen Erfolg an den Kinokassen und wird seitdem allgemein als erster Blockbuster überhaupt bezeichnet.

So sehr Spielberg von seinem Film auch profitierte, bereut er ihn dennoch aus einem ganz bestimmten Grund.

Der weiße Hai von Steven Spielberg wurde zu einer realen Bedrohung für Haie

Wie der dreifache Oscarpreisträger 2022 im BBC-Podcast Desert Island Discs verriet, sieht er bei sich eine große Mitschuld an der nach dem Film entstandenen Jagdwelle auf Haie: "Ich bedaure bis heute die Dezimierung der Haipopulation aufgrund der Buchvorlage [von Peter Benchley] und des Films."

Tatsächlich schürte die bösartig-monströse Darstellung des titelgebenden Hais in Spielbergs Film bei vielen Zuschauer:innen die Angst vor den Meerestieren. Der irrtümliche Glaube, dass Haie ausschließlich blutrünstige Killer seien, die es auf Menschen als Opfer abgesehen haben, machte sich vor allem in der nordamerikanischen Bevölkerung breit.

Die Folge: Das Töten der Raubfische mutierte in dieser Region zu einer Art Sport und reduzierte deren Anzahl in den Jahren nach der Veröffentlichung des Thrillers um 50 Prozent, wie ein BBC-Bericht informiert.

Spielbergs Der weiße Hai ist ein unerreichter Genre-Klassiker

Trotz dieses bedauerlichen Beigeschmacks ist die filmhistorische Relevanz von Der weiße Hai unumstritten. Spielbergs effektvolle und auf Suspense ausgerichtete Inszenierung ist auch heute noch ein Genuss.

Das kongeniale, auf zwei simplen Tönen basierende musikalische Thema von Komponisten-Legende John Williams (Jurassic Park, Star Wars etc.) ist darüber hinaus wohl eines der markantesten und zugleich furchteinflößendsten Stücke, die je für die große Leinwand konzipiert wurden.

Und nicht zu vergessen sind die formidablen Darsteller Roy Scheider, Richard Dreyfuss und Robert Shaw, die als ungleiches Männer-Trio Jagd auf den (größtenteils unsichtbaren) Gegner aus der Meerestiefe machen. Dabei entwickeln sie eine unvergleichliche Dynamik und das Mitfiebern wird bei uns zu einer Selbstverständlichkeit.

Ein weiteres Qualitätssiegel: Regie-Ikone Quentin Tarantino krönte Der weiße Hai einst zum besten Film aller Zeiten.

Kostenlos im Stream: Wo ihr Der weiße Hai schauen könnt

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Spielbergs Klassiker Der weiße Hai zu streamen. Komplett kostenlos könnt ihr ihn bei Joyn * streamen.

Bei MagentaTV steht der Film für Abonnent:innen zur Verfügung. Alternativ könnt ihr den Tierhorror auch unter anderem bei Amazon Prime Video, Apple TV und im Sky Store kaufen oder leihen.