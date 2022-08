Krasse Verwandlung: Die Mumie-Star Brendan Fraser gewinnt Preis und sein verdientes Comeback ist fast perfekt

Im kommenden Drama The Whale von Darren Aronofsky ist Die Mumie-Star Brendan Fraser kaum wiederzuerkennen. Lange vor den Oscars bekommt der Schauspieler jetzt schon einen ersten großen Preis.

Das große Schauspiel-Comeback von Brendan Fraser ist unvermeidlich. Nachdem er sich aufgrund von erlittener sexueller Nötigung innerhalb der Industrie jahrelang aus dem Geschäft zurückzog, ist er schon bald mit einer neuen Hauptrolle in The Whale zu sehen.

Das Drama stammt von Requiem for a Dream- und mother!-Regisseur Darren Aronofsky und präsentiert schon jetzt einen extrem verwandelten Fraser in der Hauptrolle. Für seine Performance darf sich der Mumie-Star außerdem bereits über einen großen Award freuen.

Neuer Award für Brendan Fraser könnte schon auf Oscar-Chancen hindeuten

Wie The Wrap berichtet, wird Fraser auf dem kommenden Toronto International Film Festival mit dem TIFF Tribute Award for Performance für The Whale ausgezeichnet. Hier wird der Darren Aronofsky-Film seine nordamerikanische Premiere feiern.

In den letzten Jahren durften sich zum Beispiel Jessica Chastain, Benedict Cumberbatch, Meryl Streep und Joaquin Phoenix über diesen Preis freuen. Es ist bestimmt kein Zufall, dass einige davon dann auch bei der Oscar-Verleihung als beste Darsteller:innen ausgezeichnet wurden.

Wann kommt The Whale mit Brendan Fraser?

Darren Aronofskys Film basiert auf dem gleichnamigen Theaterstück des Autors Samuel D. Hunter und handelt von Charlie (Fraser), der allein in einer trostlosen Wohnung lebt. Nach dem Tod seines Lebensgefährten entwickelte er eine Essstörung, wobei er vor allem den Kontakt zu seiner entfremdeten 17-jährigen Tochter (Sadie Sink) wiederherstellen will.



Ein deutscher Kinostart für The Whale steht noch nicht fest. Zuerst wird der Film auf den bald startenden Filmfestival in Venedig zu sehen sein. Auch Moviepilot ist vor Ort und wird euch einen ersten Eindruck zu Brendan Fraser in der extrem verwandelten Rolle liefern.

