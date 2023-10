Krasser The Walking Dead-Fehler bei Amazon Prime versaut Staffel 11 komplett – so könnt ihr ihn umgehen

Bei Amazon Prime macht derzeit ein technischer Fehler eine Folge der 11. Staffel von The Walking Dead völlig unbrauchbar. Netflix bietet Fans einen Ausweg.

Wer derzeit auf Amazon Prime einen Marathon durch The Walking Dead Staffel 11 hinlegt und die deutsche Synchronisation hören will, hat mit einem fiesen Fehler zu kämpfen. Folge 18 enthält nämlich keine deutsche Sprachspur. Netflix-Abonnenten bietet sich allerdings eine einfache Lösung.

Netflix rettet The Walking Dead-Fans vor Amazon Prime-Fehler in Staffel 11

Wie The Walking Dead-Fans bereits im Amazon Prime-Forum bemängelt haben, ist in Folge 18 der 11. Staffel keine deutsche Sprache zu hören. Musik und Geräusche sind zwar vorhanden, Dialoge fehlen allerdings komplett. Laut Forum besteht das Problem bereits seit mehreren Tagen, eine Lösung ist offenbar noch nicht gefunden.

AMC The Walking Dead

Liebhaber:innen der deutschen Synchronfassung werden Staffel 11 pausieren müssen, sofern sie Folge 18 nicht überspringen wollen. Es sei denn, sie besitzen neben Amazon Prime noch ein Netflix-Abo: Dort stehen alle 11 Staffeln mit fehlerfreier deutscher Synchronisation zum Streamen bereit.

Wer lieber bei Amazon Prime bleiben und zu einer anderen Serie des Franchise wechseln will, kann dort etwa den ersten Teil der achten Staffel von Fear the Walking Dead streamen. 2023 werden noch zwei weitere The Walking Dead-Serien in Deutschland starten.

Podcast zum Thema: Die 15 besten Serienstarts im Oktober bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Oktober-Serien, die bei Netflix, Prime Video, Disney+ und Co. starten, zeigen wir euch in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zu den 15 Streaming-Highlights unter den Serien gehören im Oktober Marvels große Rückkehr von Loki, der Start des neusten The Walking Dead-Ablegers und jede Menge Horror- und Sci-Fi-Unterhaltung.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.