Küssen sich Chris Hemsworth und Chris Pratt? Die 11 größten Fragen, die Thor 4 beantworten muss

Der Trailer zu Thor 4: Love and Thunder wirft einige Fragen auf, angefangen bei Jane Fosters Rückkehr bis hin zum Fehlen von Gamora beim Auftritt der Guardians.

In Thor 4: Love and Thunder erlebt Chris Hemsworth sein viertes Solo-Abenteuer im Marvel Cinematic Universe, nachdem er zuletzt im Kreis der Avengers gegen Bösewicht Thanos gekämpft hat. Lange Zeit existierte kein Bild aus der heiß erwarteten Fortsetzung. Anfang der Woche wurde endlich der Teaser-Trailer enthüllt.

Taika Waititi nimmt erneut auf dem Regiestuhl Platz. Im Zuge von Thor 3: Tag der Entscheidung hat er dem Marvel-Helden schon einmal in Szene gesetzt. Doch Thor ist nicht allein: In Love and Thunder kehren die Guardians of the Galaxy zurück, ganz zu schweigen von Jane Foster, die erneut von Natalie Portman gespielt wird.



Hier könnt ihr den Trailer zu Thor 4: Love and Thunder schauen:

Thor: Love and Thunder - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Zu dem Guns n' Roses-Klassiker Sweet Child O' Mine entfaltet sich im Teaser-Trailer ein Film, der durch die Weiten des MCU führt. Dabei ereignen sich einige rätselhafte Dinge. Wir haben die größten Fragen gesammelt, die Thor 4 beantworten muss.

Was hat es mit Natalie Portmans Jane Foster auf sich?

Dass Natalie Portman in Thor 4 als Mighty Thor in Erscheinung treten wird, ist schon lange bekannt. Nach all den Multiversums-Chaos der letzten MCU-Kapitel stellt sich jedoch die Frage: Könnte die Jane Foster in Thor 4 eine Variante sein?

Wie wurde Thors Hammer Mjölnir wiederhergestellt?

In Thor 3 zerstörte Bösewichtin Hela den Hammer Mjölnir. Jane Foster hält ihn nun jedoch als Thor in Händen. Besitzt sie die Macht, die mächtige Waffe zu reparieren? Oder versteckt sich hier der nächste Multiversums-Hinweis? Möglich wäre es.

Kehrt Tom Hiddleston als Loki in Thor 4 zurück?

Wo wir beim Multiversums sind: Mit der Loki-Serie auf Disney+ hat der ganze Wahnsinn angefangen. Da Tom Hiddleston als Gott des Schabernacks bisher in jedem Thor-Film auftauchte, wäre es durchaus möglich, dass er auch bei Nr. 4 am Start ist.

Werden wir neben Zeus auch Hercules in Thor 4 sehen?

In Thor 4 liefert Russell Crowe sein MCU-Debüt als Zeus ab. Im Teaser-Trailer ist er ganz kurz mit einem Blitz in der Hand zu sehen. Wo Zeus ist, kann eine der mächtigsten Marvel-Figuren nicht weit sein: Hercules. Ob er wirklich auftaucht, bleibt abzuwarten.

© Disney Russell Crowe als Zeus in Thor 4: Love and Thunder

Und was ist mit den Gottheiten aus Moon Knight?

Selbst wenn Hercules nicht zum Ensemble des Films gehört, gibt es noch viele andere überlebensgroße Marvel-Figuren, die in Thor 4 auftauchen können. Nicht zuletzt stellt uns Moon Knight aktuell eine neue Gottheit nach der anderen vor.

Warum fehlt von Gamora jegliche Spur in Thor 4?

Die Guardians of the Galaxy sind nicht komplett: Die Gamora-Variante, die sich dem Team zuletzt angeschlossen hat, taucht im Thor 4-Trailer nicht auf. Gerade im Hinblick auf den kommenden Guardians of the Galaxy 3 dürfte dieser Umstand spannend werden.

Küssen sich Star-Lord und Thor nach ihren Streitereien?

Gamora bekommen wir zwar nicht zu Gesicht. Dafür wartet der Teaser-Trailer mit umso mehr Szenen auf, in denen sich der von Chris Pratt verkörperte Star-Lord mit dem Donnergott zankt. Womöglich findet zwischen den beiden noch mehr statt.

Können wir ganz kurz über die Ziegen in Thor 4 reden?

Ein Wikingerschiff, das von zwei Ziegen durch den Weltraum gezogen wird? Toothgnasher und Toothgrinder sind grob an die nordische Mythologie angelehnt und tauchen auch in den Comics auf. Aber was genau steckt hinter neuen Weggefährten?

© Disney Die Überreste von Falligar in Thor 4: Love and Thunder

Was ist eigentlich aus Christian Bales Bösewicht geworden?

Einer der größten Namen im Thor 4-Cast ist Christian Bale, der den Bösewicht Gorr the God Butcher spielt. Im Teaser-Trailer lässt er sich allerdings nicht blicken. Stattdessen sehen wir seine Taten: die sterblichen Überreste von Falligar the Behemoth.

Moment, Falligar ist die riesige tote Kreatur im Trailer?

Ja, genau. Eine der ikonischsten Einstellungen im Thor 4-Trailer zeigt zeigt den Gott Falligar, der von Gorr niedergestreckt wurde. Der Moment basiert direkt auf einem Panel aus Thor: God of Thunder Vol. 1 #3 von Jason Aaron, Esad Ribić und Ive Svorcina.

Wird der junge Thor von Chris Hemsworths Sohn gespielt?

In den ersten Sekunden des Teaser-Trailers sehen wir ganz kurz einen jungen Thor durch den Wald rennen. Nachdem Chris Hemsworth Sohn am Thor 4-Set gesichtet wurde, gehen viele Fans davon aus, dass er ebenjene junge Thor-Version verkörpert.

Ob wir auf alle diese Fragen eine Antwort erhalten, werden wir spätestens am 6. Juli 2022 erfahren. Dann startet Thor 4: Love and Thunder in den deutschen Kinos.

Welches Detail im Thor 4-Trailer lässt euch nicht mehr los?