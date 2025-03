Kurz vor dem Western-Finale: Yellowstone-Serie schockiert mit 7 (!) Toden in nur einer Folge

Die Yellowstone-Serie 1923 hat kurz vor ihrem Finale in Folge 6 ihre eigene Rote Hochzeit abgeliefert. Insgesamt mussten sieben Charaktere auf dramatische Art ihr Leben lassen.

Am kommenden Sonntag geht die Westernserie 1923 mit der 7. Folge von Staffel 2 bei Paramount+ zu Ende. Und wenn die vorletzte Episode ein Anzeichen ist, sollten sich Fans auf das Schlimmste gefasst machen. In der Welt des Yellowstone-Universums sind Trauma, Tod und Schmerz allgegenwärtig. Autor Taylor Sheridan gönnt seinen Figuren keine Ruhe und liefert mit der jüngsten Folge ein Blutbad sondergleichen ab.

Im Verlauf von 50 Minuten mussten in der Episode Berge, Eis und Monster gleich sieben Charaktere auf einmal ihr Leben lassen. Ihr habt inmitten all der dramatischen Ereignisse den Überblick verloren? Hier findet ihr die Übersicht aller Opfer aus Folge 6 von 1923 Staffel 2. Achtung, es folgen massive Spoiler.

1. 1923-Tod: Pete Plenty Clouds

Streng genommen ist Pete Plenty Clouds (Cole Brings Plenty) bereits am Ende der 5. Episode gestorben, die mit hörbarem Schusswechsel das Schicksal von Teonna Rainwaters (Aminah Nieves) Beschützer offen liegt. Jetzt haben wir die traurige Gewissheit, dass es kein Happy End für die beiden gibt.

2. 1923-Tod: Marshal Kent

In der 2. Staffel von 1923 jagen der Priester Renaud (Sebastian Roché) und der US Marshal Kent (Jamie McShane) die flüchtige "Mörderin" Teonna bis nach Texas. Jetzt aber hat der Geistliche genug davon, dass Kent während ihrer Suche zahlreiche Natives umbringt und erschießt ihn kaltblütig.



3. 1923-Tod: Jack Dutton

Der wohl tragischste Tod in der neuen Folge ist der unerwartete Verlust von Hauptcharakter Jack Dutton (Darren Mann). Er will nicht tatenlos auf der Ranch herumsitzen und reitet alleine los, um Jacob (Harrison Ford) zu unterstützen, der am Bahnhof auf die Rückkehr von Spencer (Brandon Sklenar) wartet. Unterwegs wird Jack von zwei Livestock-Agenten überrascht, die allerdings zu Gegenspieler Banner Creighton (Jerome Flynn) gehören und den ahnungslosen Dutton-Spross direkt erschießen.

Nach dem schockierenden Tod von Jack gönnt Taylor Sheridan seinem Publikum aber keine Verschnaufpause. Danach fordert die Episode noch vier weitere Opfer.

4. 1923-Tod: Runs His Horse

Runs His Horse (Michael Spears) ist das nächste Opfer der 6. Episode. Mitten in der Nacht werden Teonna und ihr Vater von Father Renaud überrascht, der sie endlich aufgespürt hat und das Gesetz in die eigene Hand nehmen will. Ehe er realisieren kann, was gerade passiert, wird Runds His Horse erschossen.



5. 1923-Tod: Father Renaud

Beinahe hätte Renaud seine Mission vollendet und Teonna erschossen. Nur leider hat er keine Patronen mehr in seinem Revolver. Das Mädchen nutzt diese Chance und verbrennt dem Priester mit heißer Glut das Gesicht, ehe sie ihm mit mehreren Messerstichen zur Strecke bringen kann. Damit sind alle Charaktere bis auf Teonna aus dieser Storyline aus dem Leben geschieden.

Zwei weitere 1923-Tode: Hillary und Paul

Zu guter Letzt endet die vorletzte Episode der 2. Staffel 1923 mit zwei weiteren tragischen Toden. Nachdem eine Zugfahrt nach Montana aufgrund schwerer Schneefälle für Alexandra (Julia Schlaepfer) keine Option mehr ist, zeigt sich das britische Ehepaar Paul (Augustus Prew) und Hillary (Janet Montgomery) gerührt von ihrer Geschichte und bietet ihr an, sie per Auto zu fahren. Trotz aller Warnungen einer Einheimischen fährt das Trio durchs frostige Wyoming – mit verheerenden Folgen.

Als Alexandra von einer kleinen Schlafpause auf dem Rücksitz erwacht, muss sie mit Schrecken feststellen, dass das Auto im Schnee feststeckt. Hillary sitzt erfroren auf dem Beifahrersitz, während Paul vereiste Leiche wenige Meter vom Wagen entfernt im Schnee liegt. Inmitten der harschen Witterung ist Alexandra jetzt völlig auf sich allein gestellt. Im Finale von 1923 steht für sie ein lebensgefährlicher Trip in Richtung der Dutton-Ranch bevor.

Wann läuft das Finale von 1923 Staffel 2?

Die 7. und zugleich letzte Episode von 1923 steht ab dem kommenden Sonntag, dem 6. April 2025, bei Paramount+ zum Abruf bereit. Die Folge mit dem Titel A Dream and a Memory soll mit einer gewaltigen Laufzeit von an die zwei Stunden aufwarten und dieses Kapitel der Dutton-Saga zum Abschluss bringen.