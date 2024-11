Legendäre Abenteuer-Reihe wird neu aufgelegt: 4 Stars für Lara Croft im Gespräch (und es gibt eine deutliche Favoriten)

Für die Amazon-Neuauflage von Tomb Raider sind vier Schauspielerinnen im Gespräch. Die klare Favoritin für die Lara Croft-Rolle kennt ihr aus Game of Thrones.

Niemand Geringeres als Fleabag-Mastermind Phoebe Waller-Bridge arbeitet im Auftrag von Amazon Prime Video an einer Neuauflage der Abenteuerreihe Tomb Raider. Doch wie bei jeder Version der Videospielverfilmung stellt sich auch im Rahmen der ersten Realserie Frage: Wer wird zur Action-Archäologin Lara Croft?

Aktuell sind vier Schauspielerinnen im Rennen um die Grabräuberinnenrolle. Ganz vorn liegt ein aus Game of Thrones bekannter Rotschopf.

Game of Thrones-Star Sophie Turner könnte Lara Croft werden – 3 weitere Schauspielerinnen werden in Betracht gezogen

Vier potentielle Darstellerinnen wurden laut Hollywood Reporter schon im Oktober von Amazon MGM eingeladen, um für die Lara Croft-Rolle vorzusprechen und Screentests durchzuführen. Darunter: Mackenzie Davis (Station Eleven), Emma Mackey (Sex Education) und Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody). Die Favoritin sei jedoch die als Sansa Stark aus Game of Thrones bekannte Sophie Turner. Offiziell bestätigt wurde das Casting aber nicht, die Gespräche laufen noch.

Sollte Turner sich tatsächlich durchsetzen, würde sie in die Fußstapfen von Angelina Jolie und Alicia Vikander treten, die in den bisherigen Filmen als Lara Croft zu sehen waren. In der Originalversion der aktuellen Netflix-Animationsserie Tomb Raider: The Legend of Lara Croft ist Marvel-Star Hayley Atwell als Titelheldin zu hören.

Kommendes Jahr wird Sophie Turner außerdem in der Amazon-Serie Haven zu sehen sein.

Tomb Raider als Amazon-Serie: Gamer-Träume werden wahr

Für Waller-Bridge, die erste Abenteuererfahrung an der Seite von Harrison Ford in Indiana Jones und das Rad des Schicksals sammeln konnte, ist die Amazon-Serie ein wahr werdender Traum. Zur Serienbestellung im Mai sagte sie:

Wenn ich meinem Teenagerinnen-Ich sagen könnte, was hier passiert, würde sie vermutlich explodieren. Tomb Raider war ein großer Teil meines Lebens und ich fühle mich unglaublich privilegiert, es mit so leidenschaftlichen Mitarbeiter:innen ins Fernsehen zu bringen. Lara Croft bedeutet mir viel, was für einige gilt, und ich kann es kaum erwarten, das Abenteuer in Angriff zu nehmen. Mit Fledermäusen und allem drum und dran.

Gleichzeitig lassen die Amazon MGM Studios einen weiteren Lara Croft-Film sowie ein neues Tomb Raider-Videospiel entwickeln.