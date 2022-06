Legendärer Sci-Fi-Film heute im TV: Eine von Bruce Willis' dümmsten und besten Rollen gleichzeitig

Bruce Willis stand für zig Sci-Fi-Filme vor der Kamera, aber kaum einer war gleichzeitig so genial und dumm wie Michael Bays Action-Kracher Armageddon. Heute Abend läuft der Film im TV.

Ich liebe Armageddon – Das jüngste Gericht. Der Sci-Fi-Katastrophen-Kracher, der 1998 kurz vor der gefürchteten Jahrtausendwende genau zum richtigen Zeitpunkt kam, ist ein glorreiches Guilty Pleasure für jedes 90er Jahre Kind und jeden Bruce Willis-Fan wie mich.

In Armageddon sehen wir die zwei Facetten von Bruce Willis vereint: Auf der einen Seite steht ein Schauspieler, der sein Talent unter Beweis stellt, auf der anderen Seite beweist er sich aber auch als Schauspieler, der sich für nichts zu schade ist.

Sci-Fi-Kracher: Armageddon wurde belächelt und für dumm erklärt

Jeder kennt Armageddon. Der Film, in dem Ölbohrexperten zu Astronauten werden müssen, um einen tödlichen Asteroiden zu sprengen.

Als 1998 von dem Sci-Fi-Film in Cannes vorab ein 50-minütiger Zusammenschnitt gezeigt wurde, gab es viel Gelächter der Kritiker:innen. Die BBC berichtete damals, dass die "Zuschauenden laut loslachten beim tränenreichen Höhepunkt des Films." Das konnte Armageddon Ende der 90er allerdings nicht am Box-Office stoppen.



Auch aus wissenschaftlicher Perspektive wurde der Film nur allzu gern zerrissen und von zahlreichen Expert:innen auf alle Fehler hin untersucht. Sogar die NASA setzte ihn in den 2010er Jahren gemeinsam mit 2012 und The Core – Der innere Kern in die Top 3 der unrealistischsten Sci-Fi-Filme.

Selbst Armageddon-Star Ben Affleck plauderte beim Audio-Kommentar der DVD aus dem Nähkästchen, dass er bei Regisseur Michael Bay ein paar Nachfragen zum Plot hatte. Warum sei es einfacher, Ölbohrer:innen als Astronauten auszubilden als umgekehrt? Michael Bay riet ihm, den Mund zu halten, berichtet der Independent .

Denn Armageddon wurde nicht trotz, sondern vor allem wegen der Kombi aus unplausibler Prämisse und atemberaubenden Star-Casts, allen voran Bruce Willis, zu einer Film-Legende.

Bruce Willis garniert den Science-Fiction-Kracher mit einer Träne

Spoiler zu Armageddon: Wenn wir Bruce Willis' Macho-Papa-Rolle Harry Stamper in Armageddon kennenlernen, schießt er von einer Ölplattform Golfbälle auf Umweltaktivist:innen und Gewehrmunition auf den Liebhaber seiner Tochter. Das ist völlig daneben und wird im Film nur noch davon getoppt, dass er sich am Ende zur Rettung der Welt und für eben jenen Schwiegersohn opfert.

© Touchstone/Buena Vista Bruce Willis in Armageddon – Das jüngste Gericht

In Armageddon treffen spätes 80er-Muskelkino, riesige Blockbuster-Spektakel-Ambitionen und Bruce Willis auf dem Höhepunkt seiner Karriere in einem einzigartigen Momentum aufeinander.

Kaum ein anderer als Bruce Willis hätte diese Rolle auf der Welle seines verschmitzten Stirb Langsam- und Das fünfte Element-Charmes so hinbekommen. Er ist ein Meister darin, sagenhaft alberne Dialoge bierernst und respekteinflößend umzusetzen.

Er ist ein Macher. Wenn er bei der NASA fordert, seine ganze Crew ins All mitzunehmen, dann gibt die NASA klein bei. Bis seiner herzergreifenden Abschiedsrede presst er sich sogar ein Tränchen aus dem rechten Auge.

Da wird das Action- und Kitschfest plötzlich viel nahbarer und ergreifender als geahnt und macht Armageddon zurund Harry Stamper zu einer der dümmsten und gleichzeitig besten Rollen in Bruce Willis' Karriere.

