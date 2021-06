Legendäre Star Wars-Figur verhindert schnelle Baby Yoda-Rückkehr, aber es gibt Trost für Mandalorian-Fans

Die ersten zwei Staffeln von The Mandalorian waren ein riesiger Hit für Disney+. Auf die Rückkehr von Baby Yoda müssen wir uns allerdings noch einige Zeit gedulden.

Bei der Veröffentlichung der ersten zwei Staffeln konnte The Mandalorian einen Jahresrhythmus einhalten. Dieses Jahr müssen wir allerdings auf neue Folgen mit Baby Yoda und Co. verzichten. Dank einem neuen Bericht kennen wir nun den Grund, warum die Rückkehr der ersten Star Wars-Realserie so lange auf sich warten lässt.

Wie Collider von seinen Quellen erfahren hat, ist die Verzögerung der 3. Staffel von The Mandalorian auf logistische und zeitliche Probleme zurückzuführen. Das Lucasfilm-Studio in Los Angeles, in dem die Serie bisher gedreht wurde, ist aktuell belegt – und zwar von einem anderen Star Wars-Projekt, nämlich der Obi-Wan Kenobi-Serie.

Obi-Wan Kenobi blockiert das The Mandalorian-Studio

Wie auch The Mandalorian wird bei Obi-Wan Kenobi die StageCraft-Technologie genutzt. Früher kamen Green- und Bluescreens zum Einsatz, bevor in der Postproduktion die Hintergründe der jeweiligen Szenen digital eingefügt wurde. Dank StageCraft werden diese Hintergründe nun direkt am Set über riesige Videowände abgebildet.

Im Video bekommt ihr ein paar Einblicke in den The Mandalorian-Dreh:

Somit wissen die Schauspieler:innen ganz genau, wie die Umgebungen der einzelnen Szenen aussehen. Dieser Prozess ermöglicht zudem eine kostengünstigere und zügigere Produktion, hat allerdings auch einen Haken: Bisher existieren es noch nicht so viele Studiobühnen, die mit der StageCraft-Technologie ausgestattet sind.

Seit April 2021 laufen auf der Lucasfilm-Bühne in Los Angeles die Dreharbeiten zu Obi-Wan Kenobi, was bedeutet, dass sich The Mandalorian hinten anstellen muss. Laut Collider soll die 3. Staffel frühestens Ende des Jahres gedreht werden, womöglich sogar erst Anfang 2022. Damit rückt der Start der neuen Baby Yoda-Abenteuer in weite Ferne.

Zudem ist Hauptdarsteller Pedro Pascall aktuell in einen anderen Serien-Blockbuster involviert. Im Juli starten die Dreharbeiten für HBOs The Last of Us-Verfilmung. Pascal muss fortan zwei zeitintensive Projekte in seinem Terminkalender vereinen. Der Vorteil bei The Mandalorian ist: Unter dem Helm kann auch ein Double stecken.

The Mandalorian: Vor Staffel 3 kommt Staffel 2.5

Für alle Mando-Fans gibt es dennoch ein Trostpflaster. Im Collider-Bericht versteckt sich eine spannende Info bezüglich The Book of Boba Fett. Das Spin-off rund um den titelgebenden Kopfgeldjäger ist bereits für Dezember 2021 bestätigt. Neben Boba Fett-Darsteller Temuera Morrison kehrt darin auch Ming-Na Wen als Fennec Shand zurück.

Was wir uns von The Book of Boba Fett erhoffen:

Dass sich The Book of Boba Fett auf die Ereignisse in The Mandalorian beziehen wird, dürfte somit keine Überraschung sein. Laut Collider sind die beiden Star Wars-Serien jedoch noch mehr miteinander verknüpft, als wir bisher angenommen haben. Von "The Mandalorian Staffel 2.5" ist die Rede.

Seit Monaten kursieren Gerüchte, dass weitere Mando-Figuren in The Book of Boba Fett auftauchen könnten. Sollte das Spin-off tatsächlich die Brücke zwischen der 2. und der 3. Staffel von The Mandalorian schlagen, wäre es durchaus vorstellbar, dass wir uns auch auf ein kleines Widersehen mit Din Djarin und Baby Yoda freuen dürfen.

Podcast: Alle neue Star Wars-Serien im Überblick

Das Star Wars-Universum wird auf Disney+ aufgebaut. Zahlreiche neue Projekte erwarten uns in den nächsten Jahren. Im dieser Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber haben wir die einzelnen Serien für euch aufgeschlüsselt.

Von The Book of Boba Fett über die Rückkehr von Obi-Wan Kenobi bis hin zur mysteriösen Unternehmung The Acolyte: Hier erfahrt ihr die wichtigsten Infos zu den kommenden Star Wars-Serien auf Disney+.



