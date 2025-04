"Leute sagten mir, es sei ihr Lieblingsfilm, den sie nie wieder sehen wollen": 25 Jahre später streamt der Film gratis

Vor 25 Jahren traumatisierte Darren Aronofskys Drogendrama Requiem for a Dream eine ganze Generation. Heute könnt ihr die filmische Grenzerfahrung gratis im Stream erleben.

Als im Jahr 2000 Requiem for a Dream in die Kinos kam, kannte man Regisseur Darren Aronofsky gerade mal für seinen Arthouse-Mathe-Thriller Pi. Mit seinem unter die Haut gehenden Suchtdrama macht er sich aber endgültig einen Namen, auch wenn der Stoff manchen (verständlicherweise) zu viel ist.

Wer sich traut, kann den Film mit Jared Leto, Jennifer Connelly und Marlon Wayans in den Hauptrollen aktuell sogar kostenlos streamen.

Krasses Filmerlebnis: Darum geht es in Requiem for a Dream

Harry (Leto) und sein Freund Tyrone (Wayans) sind heroinsüchtig und dealen sogar selbst, um sich irgendwann ihre Träume erfüllen zu können. Mit seiner Freundin Marion (Connelly) möchte Harry irgendwann einen Klamottenladen eröffnen, während Tyrone aus dem Ghetto fliehen will und sich nach der Bestätigung seiner Mutter sehnt.

Harrys Mutter Sara (Ellen Burstyn) ist verwitwet und ist ebenfalls süchtig, und zwar nach verschreibungspflichtigen Medikamenten und ihrem Fernseher. Eine Abwärtsspirale, aus der es scheinbar kein Entkommen gibt, wird auf eindrückliche Weise dem Bildschirm zu Ende gespielt.

In seiner drastischen Suchtdarstellung schenkt sich Requiem for a Dream dabei nichts und erinnert in seinen schlimmsten Momenten sogar an den deutschen Klassiker Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Von der Moviepilot-Community wurde er dafür mit einer starken 7,9 von 10 ausgezeichnet, nach sage und schreibe 27.459 Bewertungen.

Das sagt Regisseur Darren Aronofsky 25 Jahre später über seinen Film

Filmemacher Aronofsky hat sich sein Drogendrama übrigens auch nicht noch mal angesehen, wie er unserer Schwesternseite AlloCiné im Interview verriet:

Ich denke, das ist Zeitverschwendung. Es ist eigentlich etwas ziemlich Narzisstisches. Dein Ego rast und es nützt dir nichts. [...] Oder du bist stolz auf dich, was auch nicht hilft. Es ist also besser, weiter zu arbeiten, voranzukommen und seine Zeit mit dem nächsten Projekt zu verbringen.

Von Fans höre der Regisseur auch immer wieder, welchen Einfluss Requiem for a Dream auf sie hatte – nach nur einem Mal ansehen wohlgemerkt:

Ich bin froh, dass die Leute [den Film] immer noch sehen, darüber nachdenken und damit verbunden sind. Viele Leute sagten mir, dass Requiem ihr Lieblingsfilm sei, den sie nie wieder sehen wollen. Ich habe auch gehört, dass es der schlechteste Film für ein erstes Date ist!

Als Nächstes soll Darren Aronofsky übrigens einen klassischen Stoff von Stephen King adaptieren.

Wo kann man Requiem for a Dream derzeit streamen?

Wenn ihr also gerade kein erstes Date habt und die Nerven für Requiem for a Dream besitzt, könnt ihr den Film gratis bei Joyn abrufen. Alternativ streamt der Film auch beim Amazon-Kanal Lionsgate+ oder als Leih- und Kauftitel an den üblichen Stellen.