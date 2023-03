Limitierte Nintendo Switch Switch Special Edition mit Super Mario Odyssey bei Amazon zum Hammerpreis

Der Super Mario Bros. Film steht in den Startlöchern und zur Feier des Kinostarts legt Nintendo seine beliebteste Konsole in knalligem Mario-Rot neu auf. Bei Amazon bekommt ihr sie jetzt richtig günstig.

Am 5. April kommt der Film um den italienischen Klempner mit der roten Mütze bei uns in die Kinos. Vor ein paar Tagen wurde der finale Trailer vorgestellt, der uns mit seiner spektakulären Schlacht an Der Herr der Ringe erinnert. Fans können sich außerdem auf geballte Starpower mit Jack Black, Chris Pratt und Anya Taylor-Joy freuen, zumindest in der englischen Originalversion.



Doch damit nicht genug: Jetzt gibt es die Nintendo Switch passend zum Film in schickem Rot im Bundle mit dem Spiel Super Mario Odyssey und einem Promosticker. Nintendo stellte das Set am "Mar10 Day ", dem Mario Day am 10. März, vor. Das Beste daran: Bei Amazon * und MediaMarkt * bekommt ihr das Bundle für kurze Zeit für nur 288 Euro und spart damit richtig Geld. Denn für die Konsole ohne Spiel zahlt ihr denselben Preis. So bekommt ihr Super Mario Odyssey praktisch umsonst.

Super Mario Odyssey ist Pflicht für jeden Mario-Fan

Unsere Kolleg:innen von der GamePro kürten Super Mario Odyssey zum 2. besten Switch-Spiel aller Zeiten . Und das nicht ohne Grund: Das erste große Switch-Abenteuer des quirligen Klempners strotzt nur so vor Kreativität und Überraschungen. Ihr reist durch 17 liebevoll gestaltete Welten, etwa einen Nachbau von New York, eine frostige Winterlandschaft und sogar auf den Mond. Dabei erwacht die ikonische rote Mütze selbst zum Leben und ermöglicht als praktischer Begleiter eine Menge spaßiger Gameplay-Mechaniken.

Was die Nintendo Switch so besonders macht

Falls ihr zu den wenigen gehört, die die am drittmeisten verkaufte Konsole der Welt noch nicht in ihrem Besitz haben, dann erklären wir euch jetzt, was die Nintendo Switch so besonders macht.

Der Konzern aus der ehemaligen japanischen Kaiserstadt Kyoto wirbelte 2017 die Gaming-Welt so richtig auf. Mit der Nintendo Switch wurde erstmals eine Hybridkonsole vorgestellt, die die Vorzüge des stationären Spielens auf einem großen TV mit der Mobilität eines Handhelds wie dem GameBoy oder dem Nintendo DS verband.

Vor allem das mobile Gaming macht die Switch besonders. Wenn ihr alleine spielen wollt, könnt ihr sie im Handheld-Modus wie einen Nintendo DS bedienen und die Controller ("Joy Cons") direkt an den tragbaren Bildschirm anschließen. Und wenn ihr Freund:innen dabei habt, könnt ihr die Joy Cons abnehmen, den mobilen Bildschirm wie ein Tablet mit Standfuß auf einen Tisch stellen und zusammen an einem Gerät spielen.

Wenn ihr alle eure eigene Nintendo Switch dabei habt, lassen sich im Handheld-Modus bis zu 8 Konsolen für Mehrspieler-Action verbinden. So viele Möglichkeiten bietet keine andere Spielekonsole.

Die beste Switch-Version für das mobile Gaming

Noch ist Nintendo uns einen richtigen Nachfolger der Switch schuldig, auch wenn es immer wieder Gerüchte gibt. 2021 veröffentliche Nintendo ein verbessertes Model mit einem OLED-Bildschirm, der nicht nur bessere Farben und Kontraste bietet, sondern auch größer ist. Zudem wurde der Standfuß verbessert und der interne Speicher verdoppelt. Vor allem beim Zocken unterwegs ist der OLED-Screen ein deutliches Upgrade zur Standard-Version.

Für Pokémon Fans gibt es gerade das OLED Modell als Set im schicken Rot/Lila-Design mit der Pokémon Karmesin & Purpur-Edition. Bei Amazon * und MediaMarkt * bekommt ihr das Set für nur knapp 20 Euro über dem OLED-Modell ohne Spiel.

