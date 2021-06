Loki treibt das Rätselraten um Sylvie auf die Spitze: Ein Mega-Marvel-Twist kündigt sich in Folge 3 an

Die MCU-Serie Loki enthüllt in Folge 3 endlich die Identität der Variante. Aber ist Sylvie tatsächlich eine alternative Loki? Ein großer Marvel-Twist wird immer wahrscheinlicher.

Achtung, Spoiler zu Loki: Die 3. Folge der MCU-Serie Loki geizt nicht mit Enthüllungen rund um den beliebten Marvel-Charakter. Viele haben es bereits kommen sehen und nun haben wir endlich Gewissheit: die weibliche Variante des Gott des Schabernacks trägt den Namen Sylvie.

In der Folge Lamentis stranden Loki und seine Variante auf dem Planeten Lamentis-1, der im Jahr 2077 kurz vor dem Untergang steht. Während das Duo auf der Suche nach einer Energiequelle ist, um das defekte TemPad zu reparieren, entspinnt sich eine faszinierende Dynamik zwischen den beiden Loki-Varianten.

Die Enthüllung der Identität der weiblichen Loki unterschlägt aber bewusst wichtige Informationen. Das Rätsel um Sylvie lässt einen gewaltigen Marvel-Twist erahnen.



Loki enthüllt in Folge 3 den Namen der Variante: Wer ist Sylvie?

Lokis weibliche Variante hört nicht auf den Namen Lady Loki, sondern hat sich selbst den Namen Sylvie gegeben. Das bestätigte bereits eine TVA-Akte über Loki in Folge 2, in der kurz der Name Sylvie Laufeydottir zu erkennen ist. In Gesprächen zwischen den beiden erfahren wir viel über Lokis Seelenzustand – und erstmals wird seine Bisexualität bestätigt. Über Sylvie erfahren wir dafür umso weniger.



Mehr zu Loki und Sylvie erfahrt ihr im Recap-Video zu Folge 3

Loki wird mit Lady Loki konfrontiert | Loki Folge 3 Recap

Was Loki und Sylvie teilen: sie sind beide adoptiert. Wir erinnern uns: Loki ist der Sohn des Frostriesen Laufey und wurde von Odin großgezogen. Die Leben (und Fähigkeiten) von Loki und Sylvie scheinen sich sonst aber radikal zu unterscheiden.



Während Loki als Prinz in Asgard aufwuchs, gibt Sylvie nur wenige Einblicke in ihre Vergangenheit. Sie scheint wenig mit den Gepflogenheiten der Asen vertraut und kann sich kaum an ihre Mutter erinnern. Zudem verrät sie, dass sie sich einen Großteil ihres Lebens auf der Flucht vor der TVA befand.

© Marvel Studios Die Loki-Variante Sylvie

Obwohl die neue Loki-Folge interessante Details über die Variante preisgibt, bleiben am Ende mehr Fragen als Antworten. Zu welchen Zeitpunkt wurde Sylvie zur Variante? Ist sie tatsächlich die Tochter von Laufey? Und wie verlief ihr bisheriges Leben, wenn sie nicht als Prinzessin von Asgard großgezogen wurde? Die verdächtigen Informationslücken scheinen eine gewaltigen Twist vorzubereiten.

Großer Loki-Twist steht noch bevor: Ist Sylvie tatsächlich die Marvel-Hexe Enchantress?

In den Gesprächen mit Loki weicht Sylvie geschickt den Fragen zu ihrer Person und Vergangenheit aus, was auf eine kommende und überraschende Enthüllung hindeutet. Alleine ihr Name sowie die auffällig häufige Benutzung des Wortes enchant (zu deutsch: verzaubern) befeuern die Marvel-Theorie, dass sie in Wahrheit keine Loki-Variante ist, sondern Enchantress.

Im Kosmos der Comics existieren zwei Versionen der mächtigen Marvel-Hexe Enchantress, die optisch wie eine grüne Version der Scarlet Witch in Erscheinung tritt und lange Zeit glaubte, göttlicher Abstammung zu sein. In der MCU-Serie Loki könnte sich die aus der Vorlage bekannte zweite Enchantress als Loki verkleidet haben, um ihn zu manipulieren. Die heißt nämlich auch Sylvie.

© Marvel Comics Sylvie aka Enchantress

Mit bürgerlichem Namen heißt die Comic-Enchantress Sylvie Lushton und war ein menschliches Kind, welchem Loki heimlich übernatürliche Kräfte verlieh. Schon vor einiger Zeit gab ein IMDB-Eintrag Anlass zur Spekulation über die Besetzung von The Walking Dead-Star Cailey Fleming als junge Version von Sylvie. Bestätigt wurde dies von offizieller Seite nie, der Eintrag existiert jedoch immer noch.



Weitere kuriose Sylvie-Theorie: Einige Fans vermuten, dass Sylvie sogar die Tochter von Loki sein könnte und sich der noch nicht in Erscheinung getretene aber bestätigte Darsteller Richard E. Grant als alte Version Lokis herausstellt.

Der Name sowie ihre Kräfte sind eindeutige Verweise auf die Enchantress aus den Comics – und schon in WandaVision stellten sich die vielen Agatha Harkness-Verweise rund um die Figur Agnes am Ende als wahr heraus.

Allerdings interpretierte das MCU schon in der Vergangenheit Comic-Figuren neu oder fusionierte mehrere Charaktere zu einem. Fest steht: es gibt noch einige Geheimnisse über Sylvie, die gelüftet werden wollen. Legt sie Loki tatsächlich rein, um ihn als Spielfigur in ihrem Kampf gegen die TVA zu benutzen? Dann brauchen wir aber einen Enthüllungs-Song: "Es war Enchantress von Anfang an!".

Loki, WandaVision und mehr: Alle 17 neuen Marvel-Serien im Überblick

WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier und Loki haben eine neue Ära des Marvel Cinematic Universe bei Disney+ begonnen. In dieser Folge von Streamgestöber schauen wir auf die 17 neuen Marvel-Serien, auf die ihr euch 2021 bis 2023 freuen könnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Matthias, Max und Patrick haben sich die 17 (!) Marvel-Serien näher angeschaut, die uns demnächst bei Disney+ erwarten. Im Podcast erfahrt ihr alles zu den neuen Serien, welche wirklich Highlight-Potenzial haben und welche unser Interesse kaum wecken können.

*Bei diesem Link handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Beim Abschluss eines Abos über diesen Link erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkungen.



Glaubt ihr, dass Sylvie tatsächlich eine Loki-Variante ist oder doch ein doppeltes Spiel treibt? Was sind eure Theorien?