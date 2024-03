LOL Staffel 5 Folge 3 und 4: Wann kommen die nächsten Episoden von Amazons Comedy-Hit?

Die ersten zwei Folgen der 5. Staffel LOL sind im Amazon Prime-Abo erschienen. Wir verraten euch, wann Folge 3 und der Rest der neuen Season erscheint.

Pünktlich vor dem langen Osterwochenende wurde der Auftakt der neuen Staffel LOL: Last One Laughing bei Amazon Prime veröffentlicht. Wie gewohnt gibt es aber nicht alle Episoden von Staffel 5 auf einen Schlag. Wann LOL Staffel 5 Folge 3 und die restlichen Folgen im Prime-Abo veröffentlicht werden, erfahrt ihr hier.

Wann kommen LOL Staffel 5 Folge 3 und der Rest zu Amazon Prime?

Die neue Staffel besteht aus insgesamt sechs Episoden, die im Wochentakt kommen. Nach den Folgen 1 und 2, die am 28. März 2024 erschienen sind, erscheint der Rest wie folgt:

4. April: Folge 3 und 4



Folge 3 und 4 11. April: Folge 5 und 6



Diese 10 Stars nehmen an der 5. Staffel des Comedy-Hits mit Michael Herbig teil:

Die ersten beiden Folgen der 5. Staffel LOL haben bereits Opfer gefordert.

Die 5. Staffel LOL ist außerdem nicht alles, worüber sich Fans des Amazon-Formats 2024 freuen dürfen. Nachdem es 2023 schon ein XMAS-Special gab, kommt dieses Jahr ein Halloween-Special von LOL: Last One Laughing. Das wird dann vermutlich wieder aus 3 Episoden mit jeweils ca. 30 Minuten Länge bestehen.

Podcast über LOL: Die Stärken und Schwächen der besten deutschen Amazon-Serie

Zehn Comedy-Stars, sechs Stunden, ein Studio und niemand darf lachen. Das ist das Konzept der derzeit besten deutschen Amazon-Serie, die von Michael "Bully" Herbig moderiert wird.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dieser Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber erklären bekennende Fans von LOL: Last One Laughing, was den Reiz der Show ausmacht, teilen Lieblingsmomente und diskutieren über die Schwächen von LOL.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.