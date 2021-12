MagentaTV Must-Watch: Battlestar Galactica bleibt auch 12 Jahre später eine der besten Sci-Fi-Serien [Anzeige]

Die Neuverfilmung von Battlestar Galactica ist eine der besten Science-Fiction-Serien aller Zeiten. Aktuell könnt ihr sie in der Megathek von MagentaTV streamen.

Oft genießen Remakes den Ruf, schlechter als ihr jeweiliges Original zu sein. Im Fall von Battlestar Galactica ist jedoch das Gegenteil der Fall. Die Neuverfilmung der Kultserie Kampfstern Galactica avancierte im Lauf ihrer vier Staffeln zu einer der besten Science-Fiction-Serien und hat bis heute nichts von ihrer Faszination eingebüßt.

Alle 76 Episoden von Battlestar Galactica könnt ihr aktuell in der Megathek von MagentaTV streamen. In der neusten Podcast-Folge unserer Streamgestöber-Rubrik MagentaTV Must-Watch stellen wir euch das Science-Fiction-Epos genauer vor und verraten, warum sich die Serie auch über zehn Jahre nach ihrem Finale noch lohnt.

Sci-Fi-Highlight: Darum geht's in Battlestar Galactica bei MagentaTV

Die Grundzüge der Handlung orientieren sich stark am Original: In Battlestar Galactica werden wir mit dem Ende der zwölf Kolonien von Kobol konfrontiert. Cylonen, böse Roboter, haben die Menschheit fast komplett ausgelöscht. Die wenigen Überlebenden befinden sich fortan auf der Flucht und der Suche nach einem neuen Zuhause.

Ein Großteil der Handlung ist somit an Bord des gigantischen Kampfschiffs Galactica angesiedelt, das sich unter dem Kommando von William Adama (Edward James Olmos) befindet. Im Lauf der Serie lernen wir weitere Figuren kennen, etwa Kampfpilotin Kara "Starbuck" Thrace (Katee Sackhoff), Präsidentin Laura Roslin (Mary McDonnell) und den zwielichtigen Wissenschaftler Dr. Gaius Baltar (James Callis).

Hier könnt ihr den Auftakt von Battlestar Galactica schauen:

Battlestar Galactica - Opening Scene (English) HD

Battlestar Galactica balanciert Mühelos auf dem schmalen Grad zwischen Space Opera und hochspannendem Science-Fiction-Drama. Es geht um die großen moralischen und gesellschaftlichen Fragen des Genres, aber ebenso um zwischenmenschliche Konflikte. Vor allem erleben wir hier eine abgeschlossene, konsequente Serienvision, die von einem phänomenalen Soundtrack aus der Feder von Bear McCreary begleitet wird.

Die Serien-Fakten zu Battlestar Galactica bei MagentaTV

Die Serie umfasst insgesamt 4 Staffeln

Es existieren 76 Folgen mit einer jeweiligen Lauflänge von 42 Minuten

mit einer jeweiligen Lauflänge von 42 Minuten Alle Folgen von Battlestar Galactica stehen bei MagentaTV im Stream zur Verfügung

© MagentaTV/Syfy/Universal Battlestar Galactica

Wie hat euch die neue Version von Battlestar Galactica gefallen?