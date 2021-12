MagentaTV Must-Watch: Godfather of Harlem, ein explosiv-realistisches Gangster-Epos nach wahrer Geschichte [Anzeige]

Godfather of Harlem mit Forest Whitaker überzeugt bei MagentaTV als fesselndes Gangsterdrama, das einem der gefürchtetsten Verbrecher Harlems ein Denkmal setzt.

Bumpy Johnson war einer der berüchtigsten New Yorker Gangsterbosse, der einst die Straßen Harlems regierte. Filmfans ist der König von Harlem spätestens seit Ridley Scotts Crime-Epos American Gangster ein Begriff. Mit der Serie Godfather of Harlem könnt ihr in der Megathek von MagentaTV nun tief in seine faszinierende Geschichte eintauchen.

Wir stellen euch das auf wahren Ereignissen basierende Mafiadrama in unserer Streamgestöber-Rubrik MagentaTV Must-Watch genauer vor und klären die wichtigsten Fragen zum fesselnden Serein-Geheimtipp und der starken Besetzung um Forest Whitaker und Vincent D'Onofrio.

Darum geht's in der Gangsterserie Godfather of Harlem bei MagentaTV

Godfather of Harlem entführt uns ins New York des Jahres 1963. Nachdem der Gangster Bumpy Johnson (Whitaker) für 10 Jahre im berüchtigten Alcatraz-Gefängnis einsaß, kehrt er zurück auf die Straßen Harlems, die zu seiner Überraschung unter der Kontrolle der italienischen Mafia stehen.

In Bumpys einstigem Reich regiert nun der brutale Genovese-Clan, eine der fünf großen Mafia-Familien New York. Unter der Führung von Vincent Gigante aka The Chin (D'Onofrio) baute sich dieser in den letzten Jahren mit dem Heroinhandel ein einflussreiches Imperium auf.

Während Bumpy wieder an Macht und Einfluss gewinnen muss, um die Kontrolle über Harlem zurückzuerlangen, verbündet er sich mit dem muslimischen Bürgerrechtsaktivisten Malcolm X (Nigel Thatch). Das Schicksal von Harlem steht auf dem Spiel, denn der Mafia-Krieg sowie politische Unruhen drohen die ganze Stadt zu zerreißen.

Hier könnt ihr euch den Trailer zur 1. Staffel Godfather of Harlem ansehen

Die Serien-Fakten zur Gangsterserie Godfather of Harlem bei MagentaTV

Die Serie umfasst bisher 2 Staffeln

Jede Season besteht aus je 10 Folgen à ca. 50min

à ca. 50min Alle Folgen von Godfather of Harlem stehen bei MagentaTV im Stream zur Verfügung

Habt ihr schon in Godfather of Harlem reinschauen können?