Marvel hat Spider-Man-Fans enttäuscht – aber ein tolles Fan-Poster bietet Trost

Nach Spekulationen ist an Tom Hollands Geburtstag doch kein Spider-Man 3-Trailer erschienen. Etwas Trost bietet dafür ein tolles neues Fan-Poster, das ein MCU-Feuerwerk zündet.

Am 1. Juni hat Spider-Man-Star Tom Holland seinen 25. Geburtstag gefeiert und Marvel hätte den feierlichen Anlass perfekt für ein Trailer-Geschenk an die Fans nutzen können. Es wäre nicht das erste Mal gewesen, denn auch zum Geburtstag von MCU-Schauspieler Simu Liu wurde der erste Trailer zum kommenden Blockbuster Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings veröffentlicht.

Wegen Hollands Geburtstag sind Spekulationen im Netz entstanden, ob uns am 1. Juni deswegen auch ein erster Trailer zu Spider-Man: No Way Home erwarten könnte. Marvel hat Fans allerdings enttäuscht und eine Vorschau ist ausgeblieben. Als Trost haben wir ein tolles neues Fan-Poster für euch rausgesucht, das die Herzen von MCU-Liebhaber:innen höher schlagen lässt.

Fan-Poster zu Spider-Man 3 zündet ein wahres MCU-Feuerwerk verschiedenster Figuren

Das schicke Fan-Poster zu dem Marvel-Blockbuster stammt von dem Künstler Nicolas Tetreault-Abel, der es auf Instagram postete:

Darauf zu sehen sind drei verschiedene Peter Parker-Versionen (Tom Holland, Andrew Garfield und Tobey Maguire), die Gerüchten zufolge dank des Multiversum-Konzepts alle in dem MCU-Film auftauchen könnten.

Neben den drei Spideys versammelt das schicke Fan-Poster zu Spider-Man 3 weitere Charaktere kreuz und quer aus den Marvel-Universen wie MJ (Zendaya), Doctor Octopus (Alfred Molina), Norman Osborn aka Grüner Kobold (Willem Dafoe) und Schurken wie Scorpion, die es noch nie in einem Spider-Man-Realfilm zu sehen gab.

Das selbstgemachte Poster liefert einen guten Vorgeschmack, was für ein gigantisches MCU-Spektakel der nächste Spider-Man-Film wirklich werden kann. Sollten die verschiedenen Figuren-Gerüchte und Casting-Coups noch offiziell bestätigt werden oder sich bewahrheiten, muss sich Spider-Man: No Way Home nicht mal vor der Wucht eines Avengers: Endgame verstecken.

Spider-Man: No Way Home soll am 16. Dezember 2021 in den deutschen Kinos starten. Auf einen ersten Trailer müssen wir hoffentlich nicht mehr so lange warten.

