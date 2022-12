Marvel-Katastrophe verhindert: Deadpool 3 wird das Ende des besten Wolverine-Films nicht zerstören, verspricht Hugh Jackman

Erleichterung für Marvel-Fans: Hugh Jackman verspricht, dass seine Wolverine-Rückkehr in Deadpool 3 das Vermächtnis von Logan nicht zerstören wird.

Seit einigen Monaten ist bekannt: Hugh Jackman liefert mit Deadpool 3 sein Debüt im Marvel Cinematic Universe ab und kehrt als Wolverine zurück. Viele Fans waren außer sich vor Freude, als Jackman und Deadpool-Star Ryan Reynolds die frohe Botschaft verkündeten. Dennoch wurden einige kritische Stimmen laut.

Der Grund dafür ist Logan – The Wolverine. Der Abschluss von Jackmans Wolverine-Trilogie gilt für viele Marvel-Fans als einer der besten Superheldenfilme überhaupt. Nicht zuletzt schenkt er seinem Protagonisten ein überaus emotionales wie konsequent zu Ende gedachtes Finale. Und genau das könnte nun Deadpool 3 untergraben.

Hugh Jackman bestätigt: Deadpool 3 verschont Logan – The Wolverine

In einer Zeit, in große Franchises hauptsächlich damit beschäftigt sind, beliebte Figuren zurückzubringen, war Logan – The Wolverine eine erfrischende Abwechslung. Der Film setzte bewusst einen Endpunkt. Dieser Endpunkt wird glücklicherweise aber nicht von Deadpool 3 angekratzt, wie Jackman im Interview mit SiriusXM verrät.

Hier könnt ihr den Trailer zu Logan schauen:

Logan - Trailer (Deutsch) HD

Jackman spricht von einem "device", der es Marvel ermöglicht, mit den verschiedenen Timelines zu spielen. Auch wenn er es nicht ausspricht, meint er damit sehr wahrscheinlich das Multiversum, das schon den Cameo-Paraden in Spider-Man: No Way Home und Doctor Strange in the Multiverse of Madness zugutekam.

Weiter erklärt Jackman:

Jetzt können wir zurückkehren, weil es 'Wissenschaft' ist. Ich musste also nicht an der Logan-Timeline herumschrauben. Das war mir sehr wichtig – und ich glaube den Fans auch.

Was auch immer in Deadpool 3 passiert: Jackman und Reynolds werden das Vermächtnis von Logan – The Wolverine nicht ankratzen. Welche Geschichte sie stattdessen erzählen, erfahren wir spätestens am 6. November 2024, wenn der Film ins Kino kommt.

Was erwartet ihr euch von Deadpool 3?